lifecell запускає єдиний номер для смартфона і смартгодинника з eSIM

20 июня 2025 г., 16:25

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За заявою lifecell, це перший мобільний оператор в Україні, який запровадив технологію Number Sharing для використання одного номера і тарифного плану одночасно на смартфоні та смартгодиннику з підтримкою eSIM — без потреби у Bluetooth-з’єднанні або фізичній наявності телефона поруч.



Завдяки послузі абоненти lifecell відтепер зможуть здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення, слухати музику, користуватися навігацією, стрімінговими сервісами та мобільним інтернетом безпосередньо з годинника. Тобто смартгодинник стає автономним пристроєм, пов’язаним із основним номером абонента.



Технологія Number Sharing дозволила розширити можливості використання eSIM та дублювати основну SIM-картку lifecell, яка використовується в смартфоні, на смартгодинник. Відтак, обидва пристрої працюють як єдина система: спільні дзвінки, спільні SMS, єдиний трафік і баланс.



Щоб скористатися послугою, потрібно переконатися, що смартгодинник підтримує eSIM (Cellular/LTE) та має актуальну версію програмного забезпечення. Далі слід активувати eSIM lifecell на сумісному пристрої (наприклад, Apple Watch або годинниках інших брендів) та виконати налаштування відповідно до інструкцій. Вартість послуги становить 50 грн на 30 днів і списується з основного рахунку абонента. Впродовж перших шести місяців після першої активації користувачі щомісяця отримують бонус —1 ГБ інтернету на 30 днів та 500 хвилин на всі номери в Україні на 30 днів.



Після оновлення налаштувань оператора до версії 64.1 Apple додала офіційну підтримку eSIM-профілю lifecell для Apple Watch з LTE. Тlifecell запускає єдиний номер для смартфона і смартгодинника з eSIM



За заявою lifecell, це перший мобільний оператор в Україні, який запровадив технологію Number Sharing для використання одного номера і тарифного плану одночасно на смартфоні та смартгодиннику з підтримкою eSIM — без потреби у Bluetooth-з’єднанні або фізичній наявності телефона поруч.



Завдяки послузі абоненти lifecell відтепер зможуть здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення, слухати музику, користуватися навігацією, стрімінговими сервісами та мобільним інтернетом безпосередньо з годинника. Тобто смартгодинник стає автономним пристроєм, пов’язаним з основним номером абонента.



Технологія Number Sharing дозволила розширити можливості використання eSIM та дублювати основну SIM-картку lifecell, яка використовується в смартфоні, на смартгодинник. Відтак, обидва пристрої працюють як єдина система: спільні дзвінки, спільні SMS, єдиний трафік і баланс.



Щоб скористатися послугою, потрібно переконатися, що смартгодинник підтримує eSIM (Cellular/LTE) та має актуальну версію програмного забезпечення. Далі слід активувати eSIM lifecell на сумісному пристрої (наприклад, Apple Watch або годинниках інших брендів) та виконати налаштування відповідно до інструкцій. Вартість послуги становить 50 грн на 30 днів і списується з основного рахунку абонента. Впродовж перших шести місяців після першої активації користувачі щомісяця отримують бонус — 1 ГБ інтернету на 30 днів та 500 хвилин на всі номери в Україні на 30 днів.



Після оновлення налаштувань оператора до версії 64.1 Apple додала офіційну підтримку eSIM-профілю lifecell для Apple Watch з LTE. Таким чином lifecell також став першим українським оператором з офіційною підтримкою Apple Watch Cellular.



Зараз сервіс доступний для Apple Watch, Huawei Watch GT та Samsung Galaxy Watch. Перелік сумісних моделей та детальну інформацію про послугу можна дізнатися на сайті lifecell. Із запитаннями щодо налаштування абоненти можуть звернутися до служби підтримки оператора.аким чином lifecell також став першим українським оператором із офіційною підтримкою Apple Watch Cellular.



Зараз сервіс доступний для Apple Watch, Huawei Watch GT та Samsung Galaxy Watch. Перелік сумісних моделей та детальну інформацію про послугу можна дізнатися на сайті lifecell. Із запитаннями щодо налаштування абоненти можуть звернутися до служби підтримки оператора.

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