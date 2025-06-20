Kioxia поповнила лінійку SSD на базі BiCS FLASH Gen8 NVMe-накопичувачами для дата-центрів

20 июня 2025 г., 15:35

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Компанія KIOXIA America оголосила про розробку та демонстрацію прототипу своїх нових твердотільних накопичувачів KIOXIA CD9P Series PCIe 5.0 NVMe SSD. Ці рішення нового покоління є останніми SSD, побудованими на базі 3D флешпам'яті BiCS FLASH TLC 8-го покоління від KIOXIA. KIOXIA BiCS FLASH використовує технологію CBA (CMOS directly Bonded to Array), революційну архітектуру, яка значно підвищує енергоефективність, продуктивність і щільність зберігання, одночасно подвоюючи місткість кожного SSD в порівнянні з моделлю попереднього покоління.



Оскільки сервери зі штучним інтелектом і прискорювачем GPU підвищують вимоги до інфраструктури зберігання даних, вкрай важливо підтримувати високу пропускну здатність, низьку затримку і стабільну продуктивність, в тому числі забезпечити високе завантаження цінних GPU. Серія KIOXIA CD9P спеціально розроблена для цих середовищ нового покоління і забезпечує швидкість та чуйність, необхідні для штучного інтелекту, машинного навчання і високопродуктивних обчислень (HPC), щоб GPU постійно отримували дані і працювали з максимальною ефективністю.



Серія CD9P використовує найсучаснішу нині 3D флешпам'ять KIOXIA з архітектурою на основі CBA, яка знижує тепловиділення, покращує теплове управління і забезпечує вищу загальну цінність внаслідок поліпшеної продуктивності, показників енергоспоживання і сукупної вартості володіння. Завдяки підвищеній увазі до енергоефективності та продуктивності (продуктивність на ват), модель серії CD9P об'ємом 15,36 ТБ забезпечує приблизно 60% і 45% поліпшення швидкості послідовного читання і запису на ват, відповідно, в порівнянні з SSD попереднього покоління. Вона також забезпечує приріст продуктивності при довільному читанні та запису на ват приблизно на 55% і 100% відповідно, вимірюваної в KIOPS.



Накопичувачі серії KIOXIA CD9P забезпечують поліпшення продуктивності за всіма чотирма параметрами: до 125% при випадковому запису, 30% при випадковому читанні, 20% при послідовному читанні та 25% при послідовному запису в порівнянні з попереднім поколінням.



Основні характеристики SSD серії KIOXIA CD9P:

Відповідність стандартам PCIe 5.0, NVMe 2.0, NVMe-MI 1.2c

Підтримка специфікації Open Compute Project Datacenter NVMe SSD v2.5 (не всі вимоги)

Формфактори: 2,5 дюйма, товщина 15 мм, EDSFF E3.S

Стійкість до інтенсивного читання (1 DWPD) і змішаного використання (3 DWPD)

Послідовна продуктивність — 14,8 ГБ/с при читанні та 7 ГБ/с при записі

Продуктивність при довільному доступі — 2600 KIOPS при читанні та 750 KIOPS при записі

Місткість 2,5-дюймових накопичувачів до 61,44 ТБ і місткість E3.S до 30,72 ТБ

Підтримка алгоритму підпису CNSA 2.0 (підготовка до загрози з боку квантових комп'ютерів)



«Серія CD9P зміцнює наше лідерство в області NAND флешпам'яті завдяки рішенню, розробленому для найвимогливіших сучасних середовищ штучного інтелекту і прискорених обчислень», — сказав Невілл Ічхапорія (Neville Ichhaporia), старший віцепрезидент і генеральний директор підрозділу SSD в KIOXIA America. «Завдяки поєднанню нашої архітектури на основі CBA з продуктивністю PCIe 5.0 серія CD9P допомагає забезпечити постійну подачу даних на графічні процесори, що значно підвищує їх використання й одночасно забезпечує більшу ефективність, чуйність і масштабованість при виконанні завдань в центрах обробки даних, заснованих на штучному інтелекті».



SSD серії KIOXIA CD9P зараз проходять тестування у вибраних клієнтів і будуть представлені на виставці HPE Discover Las Vegas 2025, яка відбудеться 23-26 червня.

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