Favbet Foundation допомагає молоді робити перші кроки в IT: відбувся майстер-клас «Квиток в IT» 

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Favbet Foundation продовжує відкривати нові можливості для підлітків у межах благодійної програми IT Kids. Цього разу для учасників було організовано профорієнтаційний майстер-клас «Квиток в IT», який допоміг зробити перші практичні кроки у світі цифрових професій.
Протягом заходу підлітки познайомилися з 12 актуальними спеціальностями у сфері IT та Digital: програмуванням, веб-дизайном, графічним дизайном, монтажем відео, маркетингом, тестуванням, продакт-менеджментом, UI/UX-дизайном, робототехнікою, бізнес-аналітикою, Data Science та кібербезпекою.
Особливий акцент був зроблений на практичній роботі в міні-групах: учасники мали можливість спробувати себе у ролі програмістів, дизайнерів, маркетологів та монтажерів. Завдяки такому підходу багато підлітків змогли визначитися з тими професійними напрямами, у яких планують розвиватися далі.
Завдяки підтримці Favbet Foundation учасники отримали унікальний досвід: безпосереднє спілкування з менторами, живі історії з перших вуст, практичні поради та мотивацію від тих, хто вже працює у галузі. Особливо цінним став формат, де частину майстер-класу проводили самі підлітки — учні GoFriends IT Academy, які ділилися власними історіями старту в ІТ.
Після завершення події кожен учасник мав можливість безкоштовно продовжити навчання в GoFriends IT Academy та приєднатися до літнього IT-табору, отримавши ще більше практичного досвіду.
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