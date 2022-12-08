lifecell запускає власний NFT-маркетплейс задля підтримки України

8 декабря 2022 г., 15:25

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За заявою lifecell, оператор запускає NFT-маркетплейс – платформу з обміну невзаємозамінними токенами, де публікує власну благодійну колекцію. Проєкт «NFT Talkers» має за мету збір коштів для підтримки України в боротьбі з російським агресором та підтримки митців під час війни.



Платформа «NFT Talkers» об’єднає українських митців і перетворить цифрових художників на професіоналів NFT, дозволяючи їм вільно заробляти, токенізуючи свої твори. Водночас lifecell розмістив на платформі власну благодійну військово-цивільну колекцію токенів, яка має назву «Знаряддя народовладдя». Усі зібрані кошти від продажу NFT будуть передаватись до державного фонду на підтримку України UNITED24.



«Війна – це час згуртованості та взаємодопомоги. Створення власного NFT-маркетплейсу – це ще один спосіб наблизити нашу перемогу, адже він має як благодійну, так і соціальну складову. Навіть під час війни прогрес та розвиток в Україні не зупиняються. NFT-технології дозволяють нам збирати гроші на благодійну мету, а художникам – робити те, що виходить у них найкраще – говорити мовою мистецтва. Тому ми і назвали платформу «NFT Talkers». lifecell вкотре підтверджує свої головні цінності – забезпечувати найкращий інноваційний цифровий досвід навіть у під час війни», - Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.



Митці, створюючи власні NFT-колекції, можуть робити їх благодійними, а зібрані з їхнього продажу кошти lifecell направлятиме до державного фонду UNITED24. Отже, маркетплейс «NFT Talkers» також виконуватиме роль фандрейзингової платформи. Майданчик працює на базі блокчейну Avalanche (AVAX). Ставка за транзакцію складає приблизно $0,02, що єоднією з найнижчих на ринку. Завдяки цьому розміщення та купівля NFT стають максимально доступними для кожного.



Реалізацію NFT-маркетплейсу lifecell здійснює в партнерстві з NFT Prime.

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