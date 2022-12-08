«Міноборони» робить важливі кроки на шляху цифрової трансформації війська

8 декабря 2022 г., 16:35

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За ініціативою «Міністерства оборони України» уряд ухвалив постанову №1097 «Про внесення змін до порядку постачання озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції», повідомив Олексій Резніков, міністр оборони.

Це дозволило значно спростити процедури допуску озброєння та військової техніки (ОВТ) до експлуатації у Збройних Силах України та вже дало значний ефект, в першу чергу – у сфері БПЛА. Раніше армія приймала до експлуатації один-два зразки БПЛА на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БПЛА українського виробництва.

Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до «Міноборони» на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що «Міноборони» може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат. https://miltech.usf.com.ua

Раніше ця процедура займала 1,5-2 роки. Сьогодні вона дуже швидка. Головне – щоб виріб мав ТТХ, потрібні для війська.

Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва. Рішення планується ухвалити до кінця року.

Зважаючи, що сьогодні БПЛА закуповує «Міноборони» за бюджетні кошти, фонд United24 та різні волонтерські організації, фактично кожен розробник, у кого є реальний продукт, може знайти ресурси.

Також інтенсивно просувається взаємодія з міжнародними партнерами. Так, для вдосконалення логістики ЗСУ впроваджується натівська програма Logfas, яка вже активно розгортається до рівня бригад і до кінця року за планом охопить їх усі. Одночасно впроваджено програмне забезпечення Korovaj для опрацювання потреб армії. Серед іншого, це забезпечує належну прозорість і контроль над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує у вигляді матеріально-технічної допомоги.

Крім того, завершено важливий етап у сфері впровадження автоматизованих систем управління військами. На початку грудня прийнята на озброєння автоматизована система «Центру оперативного керування» (ДКР «Дзвін-АС»). Ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні. Наразі усі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах ЗСУ. Далі генштаб буде приймати рішення щодо параметрів масштабування даної АСУ.

Крім цього Міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо комплексу спеціального програмного забезпечення «Інтеграційна платформа «Дельта». Це важливий етап формалізації платформи відповідно до затвердженої дорожньої карти. Далі відбудеться цикл офіційних випробувань, за результатами яких прийматиметься рішення про прийняття на озброєння.

Започатковано діяльність «Центру кібербезпеки Міноборони та воєнної команди реагування на кіберінциденти» MIL.CERT-UA.

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