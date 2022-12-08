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Schneider Electric передав третю партію обладнання для відновлення критичної інфраструктури України

8 декабря 2022 г., 14:25
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За заявою українського офісу Schneider Electric, компанія вже передала чергову партію обладнання для відновлення інфраструктури країни, а саме:

• автоматичні вимикачі для захисту від короткого замикання та перенавантаження на напругу 0,4 та 6-10 кВ, зокрема 50 вимикачів 6-10 кВ серії EASYPACT EXE;
• 2000 автоматичних вимикачів для Київської регіональної електромережі;
• 1000 автоматичних вимикачів на розподіл між державними підприємствами під контролем Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

ДТЕК вже відзвітував про продовження робіт з заміни обладнання для підвищення надійності мережі, з урахуванням екстреної великої завантаженості та сезону опалення. Також очікується розподіл обладнання від Міністерства енергетики та вугільної промисловості у п'ять регіонів: Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Запорізька області.

Нагадаємо, що Schneider Electric вже передав дві партії обладнання вартістю більш ніж на 4 мільйони євро для відновлення необхідного енергопостачання в Україні. Вперше пожертвування було здійснено за підтримки Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Обладнання було використано державними та приватними компаніями, включно з ДТЕК, основним постачальником енергії в Україні, щоб допомогти відновити електроенергію для близько 1,5 мільйонів людей.

Ще 11 березня 2022 року ВЕФ скликав керівників компаній-партнерів, науковців, українських лідерів, зокрема, лідерів громадянського суспільства, щоб обговорити нагальні потреби країни у сфері потужностей та енергетики. Йшлося насамперед про підтримку постачання електроенергії та тепла для громадян України з боку бізнесу. Друга партія обладнання була передана на Схід України: автономні засоби освітлення від Schneider Electric, які отримали територіальні громади.

«На цьому не плануємо зупинятись і продовжуємо працювати над відновленням електропостачання. Від себе хочу закликати міжнародний бізнес доєднуватись до подібних ініціатив та допомагати країні у скрутні часи. Відбудуємо Україну разом!» - зазначив на своїй сторінці Facebook гендиректор компанії Михайло Бубнов.

На додаток до пожертвування обладнання, Schneider Electric Foundation підтримує партнерську НУО «SOS Attitude» в організації табору біженців у Молдові.

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