Китайська відкрита модель GLM-5.2 майже наздогнала Claude Mythos у кібербезпеці

2 июля 2026 г., 11:45

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Реліз нової китайської моделі штучного інтелекту GLM-5.2 з відкритими вагами спровокував серйозний резонанс у світовій ІТ-спільноті та привернув увагу провідних західних медіа, зокрема видання *The Wall Street Journal*.

Головною сенсацією червневого випуску стало те, що безкоштовна модель від пекінської компанії Zhipu AI (Z.ai) під час незалежних кібербезпекових тестів раптово продемонструвала результати, співмірні з показниками закритого американського прапора - Claude Mythos 5 від Anthropic. Поява настільки потужного конкурента з відкритим кодом викликала хвилювання серед інвесторів американських Big Tech. Оцінки провідних розробників комерційних АІ-систем зазнали коливань на біржах через побоювання, що великі корпоративні клієнти почнуть масово переходити на безкоштовні локальні альтернативи.

Ключовим фактором для порівняння стали результати випробувань на популярній платформі аналізу коду Semgrep, де оцінювалася здатність моделей виявляти приховані архітектурні діри та баги в програмному забезпеченні. Використовуючи «голі» запити (bare prompts) без будь-яких додаткових програмних надбудов, GLM-5.2 набрала 39% точності (метрика F1) у виявленні критичних уразливостей типу IDOR (неавторизований доступ до об'єктів). І Таким чином обійшла спеціалізований інструмент Claude Code, який демонструє лише 32%, та впритул наблизившись до закритих контурів лінійки Mythos (32–37%).

Модель GLM-5.2 побудована на базі архітектури суміші експертів (Mixture-of-Experts, MoE) із загальною кількістю параметрів близько 750 мільярдів (із яких активні 40 мільярдів). Це дозволяє їй ефективно утримувати гігантське контекстне вікно розміром до 1 мільйона токенів, що є критично важливим для сканування великих репозиторіїв коду.

Особливої гостроти події додає геополітичний контекст. Буквально напередодні релізу Міністерство торгівлі США намагалося заблокувати міжнародний експорт новітніх американських моделей Claude Mythos 5 та Fable 5 через ризики їхнього потенційного використання у військових цілях або для розробки програмного коду для використання вразливостей (експлойтів). Проте раптовий вихід китайського аналога під вільною ліцензією MIT наочно продемонстрував низьку ефективність адміністративних санкцій Заходу. Китай зумів самостійно ліквідувати технологічний розрив. Ба більше, GLM-5.2 пропонує колосальну економічну вигоду для бізнесу. Якщо аналіз коду через комерційний API від Anthropic обходиться дорого (понад долар за одну виявлену складну вразливість), то використання GLM-5.2 коштує всього 0,17 долара за аналогічне завдання. Крім того, компанії можуть завантажити ваги безкоштовно та розгорнути їх у власному закритому контурі, повністю усуваючи ризик витоку комерційної таємниці чи інтелектуальної власності.

Нагадаємо, Zhipu AI (також відома як Z.ai) - одна з провідних китайських приватних компаній у сфері штучного інтелекту, заснована у 2019 році як технологічний спін-офф науковців престижного Tsinghua University. Штаб-квартира підприємства розташована в Пекіні. Компанія здобула статус «національного АІ-чемпіона» Китаю завдяки розробці та послідовному розвитку лінійки великих мовних моделей GLM (General Language Model). Філософія Zhipu AI базується на підтримці open-source руху: компанія регулярно випускає свої найпрогресивніші моделі з відкритими вагами (open-weight) під ліцензією MIT, що дозволяє світовій спільноті розробників вільно модифікувати та масштабувати ці технології для корпоративних завдань.

Успіх китайської моделі GLM-5.2 на бенчмарках Semgrep знаменує собою переломний момент у глобальному протистоянні між закритими та відкритими екосистемами штучного інтелекту. Протягом тривалого часу лідери Кремнієвої долини утримували монополію на так звані «агентські» можливості, стверджуючи, що складне багатоступеневе логічне мислення, автономне керування файлами та глибокий аудит безпеки під силу лише гігантським закритим хмарним системам рівня Claude Opus або Mythos. Проте поява GLM-5.2 ламає цей наратив. Коли безкоштовна відкрита модель обходить закриті комерційні інструменти на складних логічних завданнях без використання стороннього інженерного «риштування» (scaffolding), це доводить, що open-source архітектура стала зрілою і здатною конкурувати на найвищому рівні.

З погляду макроекономіки та кібербезпеки, цей реліз повністю переформатує правила гри для корпоративного сектору. Раніше великі фінансові інституції, промислові гіганти та оборонні компанії ставилися до використання генеративного АІ для перевірки свого коду з великою пересторогою. Відправка конфіденційних репозиторіїв через комерційні API американських провайдерів створювала загрозу промислового шпигунства, а висока вартість обробки токенів робила масовий аудит тисяч кінцевих точок економічно недоцільним. Можливість локального розгортання 750-мільярдної моделі GLM-5.2 всередині власної безпечної інфраструктури компанії за ціною всього 17 центів за знайдений баг знімає всі фінансові та безпекові бар'єри, запускаючи хвилю тотальної автоматизації корпоративного кіберзахисту.

Водночас цей кейс є серйозною політичною поразкою для стратегії експортного контролю Білого дому. Намагання США заблокувати доступ Китаю до передових АІ-технологій шляхом обмеження постачання чіпів та заборони експорту моделей на кшталт Mythos 5 чи Fable 5 призвели до зворотного ефекту. Опинившись в умовах санкційної ізоляції, китайські інженери з Zhipu AI зосередилися не на банальному нарощуванні кількості параметрів, а на архітектурних інноваціях. Впровадження специфічних методів, таких як розріджена увага (Sparse Attention) та спекулятивне декодування, дозволило їм обійти апаратні обмеження та створити надзвичайно ефективний алгоритм. Більше того, випустивши модель у відкритий доступ під ліцензією MIT, Китай фактично нівелював американські цифрові кордони, оскільки тепер будь-яка організація у світі, включно з підсанкційними регіонами, отримала інструмент субфлагманського рівня абсолютно безкоштовно, що назавжди змінює баланс сил у кіберпросторі.

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