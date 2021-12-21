LG Electronics выпустила свой первый игровой ноутбук

21 декабря 2021 г., 12:55

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Компания LG Electronics представила свой первый игровой ноутбук, расширив премиальную линейку UltraGear.



Ноутбук LG UltraGear оснащен процессором Intel Tiger Lake H 11-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, двухканальной памятью и двумя быстрыми SSD.



Как сообщается, 17-дюймовая IPS-панель со временем отклика 1 миллисекунда и частотой обновления 300 Гц обеспечивает плавный геймплей даже в самых требовательных играх. Кроме того, система охлаждения LG с испарительной камерой не даст ноутбуку перегреться даже при пиковых нагрузках, уверяет производитель.





Подчеркивается, что портативный дизайн новой модели, выполненной в прочном алюминиевом корпусе. продолжает традицию ультралегких ноутбуков линейки LG gram. Представленная модель оснащена мощным аккумулятором на 93 Вт-ч, при этом его толщина составляет менее 21,4 миллиметра, а вес - менее 2,7 килограмма.



Отмечается, что ноутбук дополнительно оптимизирует игровой процесс с помощью игрового программного обеспечения LG UltraGear Studio, которое позволяет пользователям настраивать игровые опции и отслеживать в режиме реального времени данные о производительности, включая тактовую частоту процессора, TDP и тактовую частоту GPU, а также скорость обмена данными с памятью. А для создания уникальной конфигурации пользователи могут самостоятельно назначить цвет для каждой клавиши RGB-клавиатуры ноутбука.



LG UltraGear обеспечивает реалистичное, трехмерное звучание благодаря встроенной 2-полосной акустической системе. Поддерживая DTS:X Ultra, динамики точно передают направленность и расположение звуков в игровой среде, помогая игрокам легче находить своих товарищей по команде и выслеживать врагов.



Устройство оснащено беспроводной технологией Intel Killer Wireless, которая гарантирует быстрое и стабильное Интернет-соединение для сетевых игр без раздражающих задержек.



Новый ноутбук LG будет доступен в США и Южной Корее в первом квартале 2022 года, а затем и на других рынках.

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