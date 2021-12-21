SAP расширила возожмности low-code/no-code разработки для своей платформы

21 декабря 2021 г., 12:12

0

Tweet

SAP SE представила новые продукты и сервисы, которые, по ее заявлению, помогут профессионалам и бизнес-пользователям без опыта разработки ускорить цифровую трансформацию компаний.



Пандемия во всем мире выявила проблему с нехваткой кадров. По данным IDC, дефицит разработчиков глобально увеличится с 1,4 млн человек в 2021 г. до 4 млн в 2025 г. Компания SAP уверяет, что поможет сократить этот разрыв с помощью новых инструментов, обновленного функционала, встроенного ИИ и программ обучения по облачным технологиям, которые помогут и действующим, и потенциальным сотрудникам получить необходимые навыки в области инноваций.



«Мы видим будущее наших клиентов и партнеров по всему миру именно в облаке», — отметил Юрген Мюллер, технический директор и член исполнительного совета SAP SE. — Однако не так просто этого добиться без людей с необходимым опытом и знаниями. Представленные сегодня инструменты SAP значительно расширят возможности разработчиков без опыта, поддержат профессиональных программистов в их стремлении постоянно учиться. А также будут способствовать внедрению инноваций сегодня и создадут фундамент для будущих успехов».



Компания анонсировала дополнительные возможности в области low-code/no-code разработки, доступные пользователям на платформе SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Они позволяют разрабатывать новые приложения либо совсем без кода, либо с использованием визуального интерфейса, улучшая уже существующие системы и автоматизируя сложные задачи.



Теперь используя фреймворк SAP AppGyver для no-code разработки, среду SAP Business Application Studio для модульной разработки, а также SAP Process Automation для предварительного просмотра решений, клиенты компании смогут привлечь одаренных специалистов не только из ИТ, но и из других департаментов.



Для профессиональных разработчиков SAP также предлагает бесплатную уровневую модель SAP BTP. Она включает SAP HANA Cloud и SAP Integration Suite, а также новый визуальный интерфейс Horizon для SAP Fiori.



Компания также объявила о нескольких обновлениях, которые помогут клиентам расширять бизнес с помощью модульных гибких решений, созданных по индивидуальным запросам. Последнее обновление пакета SAP Integration Suite предоставляет дополнительные инструменты для интеграции приложений компании со сторонними приложениями, включая новые и готовые сценарии, доступные в SAP API Business Hub. К концу 2021 г. SAP Integration Suite будет доступен на облачной платформе Google. На данный момент крупные on-premise клиенты, которые планируют переход в облако, могут предварительно ознакомиться с новой функциональностью SAP HANA Cloud. Компания также представляет несколько вариантов, упрощающих миграцию on-premise систем в SAP Data Warehouse Cloud и расширенные возможности локализации для SAP S/4HANA Cloud.



SAP расширила возможности встраиваемого искусственного интеллекта для более эффективного его использования и повышения производительности. Как отмечается, новые функции SAP Conversational AI упростили создание и мониторинг чат-ботов для автоматизации задач и рабочих процессов. Новый сервис – советник от SAP – построен на базе нейросети и может предоставлять персонализированные рекомендации по широкому спектру бизнес-сценариев. Кроме того, многие продукты и услуги SAP теперь используют возможности искусственного интеллекта, например, для автоматизации сверки документов, извлечения и обработки данных из бизнес-документов или предоставления рекомендаций по обучению.



Компания ко всему прочему запустила бесплатный образовательный сайт SAP Learning с интуитивно понятным дизайном для разработчиков всех уровней, он упростит повышение квалификации или переквалификацию по ключевым областям. Образовательный контент здесь представлен в различных форматах: от сессий под руководством экспертов и практических занятий до коротких обучающих видео. Также SAP анонсировала образовательную программу по искусственному интеллекту для средних школ и программу для вузов, в рамках которой им будет предоставлен специальный доступ к облачным решениям SAP.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою