«Датагруп» готовится к покупке интернет-провайдера «Фринет»

21 декабря 2021 г., 13:39

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Телекоммуникационный оператор «Датагруп» планирует приобрести компанию «Фринет» (бренд «О 3 »), в связи с чем «Антимонопольный комитет Украины» (АМКУ) начал дело об экономической концентрации, сообщает UBR.

Напомним, ровно год назад было объявлено о намерении «Датагруп» приобрести «Волю», крупнейшего провайдера кабельного телевидения в Украине, входящего также в тройку ведущих интернет-провайдеров страны. Позже, в апреле «Датагруп» получила кредит в 65 млн. долл. от «Европейского банка реконструкции и развития», чтобы обеспечить слияние указанных активов, а в июне стало известно о завершении этой сделки.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», общество с ограниченной ответственностью «Фринет» на 100% принадлежит физическому лицу – Игорю Романову. Компания в 2019 г. получила 13,667 млн. грн. прибыли, а в 2020 г. сократила прибыль на 36% – до 8,745 млн грн. При этом выручка оператора выросла: в 2019 г. она составила 196,695 млн грн, а в 2020 г. достигла 229,886 млн грн.

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