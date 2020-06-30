Lenovo выпустила сервера для обработки больших объемов неструктурированных данных

30 июня 2020 г., 13:15

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Компания Lenovo Data Center Group (DCG) объявила о выпуске новых решений, которые позволят упростить и ускорить процесс управления данными.



Представлены серверы ThinkSystem SR860 V2 и SR850 V2, построенные на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения с поддержкой технологии постоянной памяти Intel Optane серии 200 для обработки бизнес-критичных нагрузок, например, SAP HANA. Кроме того, подразделение Lenovo DCG, серверы которой уже семь лет занимают лидирующую позицию в рейтинге самых надежных аппаратных систем, представляет новые услуги для удаленного развертывания систем хранения данных ThinkSystem DM7100.





Как отмечается, многие отрасли сталкиваются с необходимостью анализа больших объемов данных, поддержки высокой скорости их передачи, обработки и хранения. Одни организации теряют критически важные сведения о клиентах и бизнесе из-за того, что у них нет необходимых возможностей для их хранения и обработки. Другие — сталкиваются с техническими ограничениями из-за разнообразия типов данных, которые в режиме реального времени необходимо анализировать, классифицировать и использовать для повышения эффективности бизнеса. Зачастую ценная информация теряет свою актуальность в процессе обработки, поэтому чем быстрее системы смогут обрабатывать данные, тем большую выгоду бизнес сможет из них извлечь.



Чтобы помочь заказчикам ускорить выполнение высокопроизводительных рабочих нагрузок, новые серверы Lenovo ThinkSystem SR860 V2 и SR850 V2 поддерживают новейшие процессорные технологии и предоставляют увеличенный объем подсистемы хранения на базе NVMe-накопителей [1]. Эти серверы в сочетании с системой хранения данных DM7100 и решениями для бизнес-аналитики от SAP помогают заказчикам эффективно управлять данными.



ThinkSystem SR860 V2 и ThinkSystem SR850 V2

Благодаря поддержке процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения, новые серверы предоставляют возможности молниеносной обработки информации, поступающей в современные дата-центры в постоянно растущих объемах. Используя технологии Intel Deep Learning Boost и формат BFloat16 с плавающей точкой для обработки ИИ-нагрузок, новые процессоры позволяют ускорить аналитику данных.



Кроме того, эти системы обладают следующими характеристиками:

• По сравнению с системами предыдущего поколения увеличено количество отсеков для накопителей 2,5” с 24 до 48, что позволяет хранить больше данных в непосредственной близости к процессорам, повышая скорость обработки информации и работы приложений.

• Поддержка до четырех (300W) или до 8 (75W) графических процессоров в сервере ThinkSystem SR860 V2 для обработки ИИ-нагрузок, развертывания тяжелых VDI-инфраструктур и анализа данных.

• Поддержка модулей постоянной памяти Intel Optane серии 200 для нагрузок типа SAP HANA для обеспечения высокой производительности и большого объема подсистемы памяти и хранения. В сочетании с системой хранения данных ThinkSystem серии DM7100 Lenovo предоставляет комплексную платформу для развертывания баз данных и бизнес-приложений SAP.

• Поддержка сквозного развертывания NVMe-oF благодаря использованию Fibre Channel коммутаторов Lenovo DB, обеспечивая увеличенную пропускную способность и снижение задержек до 50%.

ThinkSystem DM7100

• Встроенное программное обеспечение предоставляет возможность многоуровневого хранения и управления данными в облачных средах, например, при построении решений высокой доступности или хранения резервных копий.

• Вертикальное масштабирование до 21PB или горизонтальное масштабирование до 264 PB позволяют защитить инвестиции в инфраструктуру и обеспечить хранение постоянно растущих объемов данных в будущем.

• Новая услуга удаленного развертывания сокращает время ввода системы в эксплуатацию до 80% [2], что сокращает риски простоя и ускоряет время возврата инвестиций.

• Для помощи в удаленной настройке ThinkSystem DM7100 заказчики могут обратиться к техническим консультантам Lenovo. Специалисты помогут развернуть решение с учетом требований конкретной организации.

• Заказчики смогут оценить преимущества расширенной поддержки Lenovo Premier Support для более эффективного реагирования на инциденты и обеспечения безотказной работы.



«Постоянный прирост и изменение форматов данных, а также растущие потребности бизнеса предполагают использование производительных и эффективных решений для анализа и извлечения максимальной пользы из информации, — отмечает Камран Амини (Kamran Amini), вице-президент и генеральный директор направлений Серверы, СХД и Программно-определяемые инфраструктуры, Lenovo Data Center Group. — Новые серверы ThinkSystem предназначены для оптимизации работы критически важных приложений, таких как SAP HANA, и ускорения рабочих нагрузок следующего поколения, таких как ИИ, аналитика и машинное обучение».

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