Голографическая технология Facebook позволяет уменьшить вес VR-очков в 20 раз

30 июня 2020 г., 13:35

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Шлемы (очки) виртуальной реальности, такие как Oculus Quest, это, как правило, довольно громоздкие устройства. Значительную часть их объёма занимает система линз, отображающая виртуальный экран перед глазами пользователя. Именно эту систему исследователи из компании Facebook предложили заменить голографический оптикой, что, по их словам, позволит уменьшить VR-очки до габаритов солнечных очков, сделав их более удобными для пользования.

Facebook уже изготовила три экспериментальных прототипа VR-очков, в которых вместо стеклянных или пластиковых линз установлена тонкая голографическая плёнка. Изображения размерами 1600×900 пикселей генерируются при помощи падающего на эту плёнку лазерного луча.

Один из этих прототипов, созданных Facebook, весит менее 30 грамм, то есть он в 20 раз легче, чем Oculus Quest. Отчасти такой впечатляющий выигрыш в весе обусловлен тем, что, в отличие от Oculus, экспериментальное устройство использует внешние процессор и батарею. Но даже принимая во внимание вес дополнительных компонентов, сотрудники социальной сети считают, что их подход позволит создать VR-устройства с широким полем зрения (FoV) в форм-факторе больших солнцезащитных очков.

«Мы ожидаем, что такие легкие и комфортабельные форм-факторы могут обеспечить расширенные сеансы виртуальной реальности и новые варианты использования, включая повышение производительности труда», — пишут они.

Компания Facebook также надеется, что голографическая технология в конечном итоге улучшит качество виртуальной графики по сравнению с сегодняшним. Голографические объективы используют лазерные источники света, которые способны охватить более широкий участок видимого спектра, чем традиционные светодиодные источники.

В опубликованной ими статье, исследователи из Facebook продемонстрировали осуществимость полноцветной голографической оптики и способность улучшать её характеристики до пределов остроты нормального человеческого зрения.

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