Lenovo расширила линейку серверов ThinkSystem V2

28 апреля 2021 г., 15:05

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Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG), подразделение компании Lenovo представило ряд новых серверов, которые отличаются, как отмечается, высоким уровнем производительности, надежности, гибкости и безопасности. Все новые модели серверов созданы на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и используют преимущества шины PCIe 4-го поколения.



Подчеркивается, что в серверах ThinkSystem нового поколения Lenovo воплотила инновационные технологии, которые поддерживают выполнение критически важных задач в сфере высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта, моделирования и симуляции, облачных технологий, инфраструктур виртуальных рабочих мест и аналитики даных.



Серверы ThinkSystem SR650 V2, ThinkSystem SR630 V2, ThinkSystem ST650 V2 и ThinkSystem SN550 V2 — предназначены для обработки задач общего назначения.



ThinkSystem SR650 V2: масштабируемое решение для организаций любого размера — от малого и среднего бизнеса до крупных компаний и облачных провайдеров. Этот двухпроцессорный сервер высотой 2U обладает широкими возможностями расширения подсистем ввода-вывода и хранения данных, а также высокой производительностью для решения широкого спектра бизнес-задач. Сервер поддерживает установку модулей постоянной памяти Intel Optane 200-й серии, которые обеспечивают производительность и емкость хранения, необходимые для развертывания высоконагруженных баз данных и виртуальных сред, а также поддерживают высокоскоростной интерфейс PCIe 4-го поколения, который минимизирует задержки в передаче данных.

Модель ThinkSystem SR630 V2 - универсальное решение для выполнения критически важных бизнес-задач. Двухпроцессорный сервер высотой 1U обеспечивает оптимальный баланс производительности и плотности размещения ресурсов в стойке для гибридных нагрузок в дата-центрах, таких как облачная инфраструктура, виртуализация, аналитика, общие вычисления и гейминг.



Новый напольный двухпроцессорный сервер ThinkSystem ST650 V2 отличается максимальной масштабируемостью. Эта модель предназначена для установки в распределенных офисах и филиалах компаний в сфере розничной торговли. А поддержка технологии NV-Link позволяет использовать этот сервер для обработки видеоданных.



Сверхкомпактный блейд-сервер из линейки Flex System ThinkSystem SN550 V2 оптимизирован с точки зрения производительности, эффективности и безопасности. Решение предназначено для стандартизации инфраструктуры и выполнения критически важных для бизнеса рабочих нагрузок, таких как облачные вычисления, серверная виртуализация, базы данных и инфраструктура виртуальных рабочих столов.



Также отмечается, что к концу 2021 года Lenovo планирует расширить портфель серверов для периферийных вычислений на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения, включая новое высоконадежное решение, которое сможет работать в экстремальных условиях и найдет применение в сфере телекоммуникаций, на производстве, а также в решениях для «умных городов».

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