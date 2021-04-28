NVIDIA начала сотрудничество со Schrödinger для ускорения разработки лекарств

28 апреля 2021 г., 15:38

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Как отмечается, сотрудничество позволит гигантам фармацевтической отрасли и биотехнологическим стартапам использовать платформу Schrödinger Computational Drug Discovery Platform на базе систем NVIDIA DGX и библиотек NVIDIA Clara Discovery.



В рамках стратегического партнерства со Schrödinger будут использоваться системы NVIDIA DGX A100 для повышения скорости и точности вычислительной платформы разработки лекарств Schrodinger и обеспечения быстрой и точной оценки миллиардов молекул для потенциального создания терапевтических средств.

Компании проведут оптимизацию программной платформы Schrödinger, предназначенной для моделирования и прогнозирования свойств новых молекул, под систему NVIDIA DGX SuperPOD, построенную на базе NVIDIA DGX A100 и сетевых решений NVIDIA InfiniBand HDR.

Работа включает в себя физически корректное моделирование в наборе продуктов Schrödinger, а также поддержку NVIDIA Clara Discovery - набор фреймворков искусственного интеллекта, приложений и предварительно обученных моделей для передовой разработки лекарств. Кроме того, компании будут сотрудничать в области научных и исследовательских достижений для дальнейшего развития физически корректных вычислений и машинного обучения для разработки лекарств.

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