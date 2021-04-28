Accenture поглотила Cygni

28 апреля 2021 г., 14:22

Компания Accenture сообщила о закрытии сделки по покупке компании Cygni – разработчика cloud-native и full-stack приложений. Условия сделки не разглашаются.



Штаб-квартира Cygni находится в Стокгольме, а также у компании есть представительство в Амстердаме. Компания была основана в 2006 году с целью объединить лучших на рынке разработчиков ПО.



Сообщается, что Cygni занималась цифровизацией крупнейших шведских брендов.



Благодаря сделке команду Accenture Cloud First пополнят 190 full-stack разработчики, обладающими навыками трансформации компаний различных отраслей на базе облачных платформ.



Группа Accenture Cloud First объединяет 70 тыс. облачных специалистов во всем мире, в ее развитие будет вложено 3 млрд долл. в ближайшие три года. Специалисты расширяют существующие возможности Accenture в части создания cloud-native продуктов и сервисов. Также приобретение должно расширить географию и повысить экспертизу компании, которая позволяет клиентам Accenture получать от облаков максимальную отдачу в короткие сроки.

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