Lenovo готовить планшет YOGA Paper з e-ink екраном

9 ноября 2022 г., 9:25

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Як повідомляє Gizmochina, компанія має намір презентувати перший у світі планшет з електронними чорнилами YOGA Paper.



У випущеному тізері детально описано, що планшет буде оснащений великим 10,3-дюймовим екраном із захистом очей, що реагує на природне освітлення.



YOGA Paper також буде поставлятися зі стилусом і буде підтримувати крос-платформену синхронізацію контенту.



Нещодавній звіт IDC про світові поставки ПК за третій квартал 2022 року показав, що Lenovo продовжує лідирувати на світовому ринку комп'ютерів із загальною часткою ринку 22,7%. Незважаючи на значну перевагу компанії у сфері персональних комп'ютерів, вона продовжує розробляти нові інноваційні продукти.



Компанія ще не повідомила усі подробиці про продукт. Однак, директор зі споживчого маркетингу Lenovo раніше опублікував зображення роздрібної коробки і живі зображення планшета YOGA Paper.



Пристрій оснащений плоским екраном з більш широкими рамками по краях. Рамки на двох довших сторонах рамки ширші.



Що стосується загального дизайну продукту, то чорнильний планшет YOGA Paper повинен бути пристроєм, придатним для довготривалих сценаріїв письма. Однак, враховуючи, що точної офіційної інформації про продукт поки що немає, реальні технічні характеристики пристрою та ціна на нього поки що не підтверджені.

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