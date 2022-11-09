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CERT-UA попереджає, що від імені Держспецзв'язку розсилаються електронні листи зі шкідливим посиланням

9 ноября 2022 г., 10:35

Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA з 07.11.2022 фіксуються розсилки електронних листів, начебто, від імені Держспецзв'язку, зі шкідливим посиланням.

У разі переходу за посиланням завантажено HTML-файл, який містить JavaScript-код, що забезпечить створення на комп'ютері жертви RAR-архів, наприклад "08.11.2022.rar".
Згаданий архів містить файл-ярлик "Засоби ТЗІ, які мають експертний висновок про відповідність до вимог технічного захисту інформації.lnk", відкриття якого призведе до завантаження і запуску HTA-файлу, що, в свою чергу, спричинить створення запланованого завдання та подальший запуск VBScript-коду. Насамкінець, на комп'ютер будуть завантажені інші шкідливі програми, в тому числі для викрадення файлів.

CERT-UA зауважує, що розсилка електронних листів здійснюється за допомогою сервісу @mail.gov.ua. Крім того, як і раніше, для визначення IP-адреси серверу управління використовується або третьосторонній сервіс (cloudflare-dns[.]com) або Telegram.

Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon).

Детальніше за посиланням:
https://cert.gov.ua/article/2681855

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