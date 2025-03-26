Легко увійти, впевнено рости: історії про шлях в ІТ, що надихають 

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Іноді життя змушує нас переосмислити все — навіть те, що ще вчора здавалося стабільним і знайомим. Робота, яка приносила задоволення, перестає існувати. Плани, які здавалися чіткими, розчиняються в новій реальності. Саме у такі моменти починається пошук — себе, сенсу, нового напрямку. І цей пошук не завжди легкий.

Саме так сталося із героями нашої історії — Дар’єю Гапелик та Костянтином Москвіним. До початку повномасштабного вторгнення дівчина працювала художницею-керамісткою — і дійсно любила цю справу. Костянтин навчався в університеті на спеціальності “Кібербезпека”.

Обом здавалося, що попереду — лише стабільність, розвиток і хороші перспективи. Але війна змінила все.

Ця історія знайома багатьом — незалежно від віку чи освіти. Теоретичні знання не дають впевненості. Люди залишаються сам на сам із сумнівами, бо між системною підготовкою та реальністю — ціла прірва.

Від тривоги до перших кроків у професію

Костянтин Москвін навчався у Харкові. Сам хлопець родом з Донецької області — він народився і виріс поблизу Бахмута. Здавалося, життя налагоджується, але розпочалося повномасштабне вторгнення.

Евакуація, нові міста, постійна адаптація до змін. Але паралельно — глуха стіна в голові і нерозуміння, що робити далі.

Усе змінилося після випадкової поради від друга. Товариш надіслав посилання на CyberIN — Кіберакадемію, засновану компанією IT Specialist. Хлопець говорить: “Я почитав програму, побачив теми, і подумав — спробую. Так я переїхав до Києва”.

Схожий досвід мала і Дар’я. У 2022 році її життя змінилося. Зникли замовлення, а разом з ними — і відчуття впевненості у майбутньому. Дар’я зрозуміла: потрібно шукати нову точку опори. Так у її житті з’явилася ідея спробувати себе в ІТ — про CyberIN дівчина дізналася від свого оточення.

CyberIN — не про теорію, а про реальні знання

Дар’я вирішила подати заявку — і дуже швидко відчула різницю. “Атмосфера була дуже дружньою. Викладачі інколи сиділи з нами з десятої ранку до дев’ятої вечора, пояснювали складні речі простими словами. Можна було поставити будь-яке запитання і не боятися виглядати нерозумно. Цього дуже бракує в університетах”.

А Костянтин відчув, що його сприймають не як студента і не як дитину, а як людину, яка може рости. “Цікаво було, що на співбесіді в академію мене питали не лише про технічні речі, а й просто хто я, як думаю. Викладачі не читали з методичок, а розуміли, про що говорили І це дуже надихало. Завжди можна було поставити будь-яке питання. Навіть якщо воно здавалося дурним — тобі відповідали, пояснювали, розжовували”.

Практичні блоки, моделі атак, архітектура захисту, робота в команді, комунікація з викладачами. Перші завдання — не штучні тести, а реальні виклики. Побудова мереж, аналіз вразливостей, сценарії атак. “Найбільше користі я отримав від знань про побудову мережі і роботу з Next Generation Firewall. Саме з цим я потім працював уже в компанії”, — згадує Костянтин.

Точка входу в кар’єру

Навчання в академії плавно переросло в підготовку до реального працевлаштування. Вже після першого блоку CyberIN було відібрано найкращих студентів та організовано співбесіди з командами IT Specialist. Для Костянтина була справжня зустріч із майбутнім:

“Ще під час навчання я отримав запрошення на співбесіду до IT Specialist. І одразу — до великої зали з HR-директором, кількома керівниками відділів і СЕО компанії.

Це було дуже неочікувано, але водночас — надихаюче. Я ще навіть не закінчив другий блок, а мене вже запрошують працювати. Я тоді ще сам не до кінця знав, в якому напрямі хочу розвиватися — мене цікавив і SOC, і впровадження рішень безпеки”.

Таке ж запрошення отримала і Дар’я — після закінчення другого блоку. Костянтин почав у відділі впровадження рішень безпеки, згодом — перейшов до архітектури кіберзахисту.

А його колега отримала посаду аналітика другої лінії SOC. Це стало першим кроком у реальну ІТ-професію. А вже згодом вона приєдналася до пентест-команди — і зрозуміла, що знайшла справу, яка її драйвить.

"Я починала людиною, яка взагалі не знала, що таке SOC. А тепер тестую системи великих компаній на SQL-ін’єкції. І я отримую задоволення від своєї роботи".

Що буде далі?

Кожна історія має своє продовження, і наші — не виняток. Яким був шлях молодих фахівців? Які курйози та смішні ситуації трапляються в роботі у сфері кіберзахисту? Що б сьогодні випускники Cyber IN порадили би тим, хто теж стоїть на роздоріжжі?

Читайте повну історію Костянтина та Дар’ї на сайті IT Specialist. А також нагадуємо, що компанія дбає не лише про майбутнє українських студентів. На базі компанії працює Кіберакадемія для ветеранів, яка допомагає українським захисникам адаптуватися до нових реалій цивільного життя після повернення з фронту та опанувати нову професію.

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