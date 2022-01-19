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Тимур Ягофаров

Легким движением руки очки превращаются…

19 января 2022 г., 13:05
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Компания DeepOptics продемонстрировала на выставке CES 2022 свою разработку – умные очки 32ºN, которые способны оперативно переключаться между режимом затемнения и чтения.

При знакомстве с этой разработкой мне вспомнилось аналогичное по функциональности решение, которое заключалось в том, что к обычным очкам с диоптриями прикреплялись поднимающиеся светозащитные накладки. Но благодаря развитию технологии жидкокристаллических панелей конструкторы DeepOptics смогли совместить в одной прозрачной матрице и возможность ее затемнения, и динамически настраиваемое фокусное расстояние.
Легким движением руки очки превращаются…
Согласно описанию, очки 32ºN (читается как 32 North) оснащены процессором, который программируется с помощью мобильного приложения индивидуально под каждого пользователя в пределах от 0 до 2 диоптрий. При скользящем касании происходит переключение режимов затемнения и чтения.

На сайте DeepOptics принимаются предзаказы на эти чудо-очки, доступные в нескольких вариантах дизайна, по $499.

Думается, этот вариант функциональности «умных» очков найдет более живой отклик у потребителей, чем у тех, что прежде продвигались в качестве «платформы будущего», с прицелом заменить смартфон. Тем более, что разработчики обещают в дальнейшем внедрить функцию отслеживания взгляда.

Легким движением руки очки превращаются…    

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

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