Квартальные результаты F5 Networks превзошли ожидания

10 сентября 2021 г., 14:05

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Компания по обеспечению безопасности приложений F5 Networks показала лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты в третьем квартале своего финансового года, сообщив о чистой прибыли без учета GAAP в размере 169 млн долл., или 2,76 доллара на разводненную акцию, при выручке не по GAAP в 586 млн долл.



Выручка по GAAP в третьем квартале 2021 финансового года выросла на 12% и составила 652 млн долл., что превзошло ожидания Уолл-стрит в 623 млн долл. и 2,45 доллара на акцию.



Согласно заявлению компании, F5 планировала получить квартальный доход в диапазоне от 620 до 650 млн долл. в третьем квартале, а прибыль не по GAAP - в диапазоне от 2,36 до 2,54 доллара на разводненную акцию.



В этом году компания объявила о приобретении компании Volterra из Санта-Клары, (шт. Калифорния), для обеспечения безопасности распределенных мультиоблачных приложений и программного обеспечения для балансировки нагрузки. Этот шаг повысил ожидания выручки за второй квартал.



F5 ожидает получить выручку в следующем квартале в диапазоне от 660 млн до 680 млн долл., а прибыль не по GAAP в текущем квартале составит от 2,68 до 2,80 доллара на одну разводненную акцию.

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