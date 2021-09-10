 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 34 (1280)

29.08 - 05.09

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальные результаты F5 Networks превзошли ожидания

10 сентября 2021 г., 14:05
0 
 

Компания по обеспечению безопасности приложений F5 Networks показала лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты в третьем квартале своего финансового года, сообщив о чистой прибыли без учета GAAP в размере 169 млн  долл., или 2,76 доллара на разводненную акцию, при выручке не по GAAP в 586 млн долл.

Выручка по GAAP в третьем квартале 2021 финансового года выросла на 12% и составила 652 млн долл., что превзошло ожидания Уолл-стрит в 623 млн долл. и 2,45 доллара на акцию.

Согласно заявлению компании, F5 планировала получить квартальный доход в диапазоне от 620 до 650 млн долл. в третьем квартале, а прибыль не по GAAP - в диапазоне от 2,36 до 2,54 доллара на разводненную акцию.

В этом году компания объявила о приобретении компании Volterra из Санта-Клары, (шт. Калифорния), для обеспечения безопасности распределенных мультиоблачных приложений и программного обеспечения для балансировки нагрузки. Этот шаг повысил ожидания выручки за второй квартал.

F5 ожидает получить выручку в следующем квартале в диапазоне от 660 млн до 680 млн долл., а прибыль не по GAAP в текущем квартале составит от 2,68 до 2,80 доллара на одну разводненную акцию.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  