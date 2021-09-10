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Facebook выпускает смарт-очки совместно с Ray-Ban

10 сентября 2021 г., 13:15

Facebook выпустил смарт-очки совместно с Ray-Ban

Компания Facebook представила новый продукт - умные очки Ray-Ban Stories, созданные в сотрудничестве с Luxottica.

При цене от $299 эти очки позволяют пользователям делать фотографии (с разрешением 2592x1944) и записывать видео (1184x1184 при 30 кадрах в секуду) с помощью голосовых команд или нажатия сенсора на правой дужке. У них также есть небольшие динамики, которые превращают устройство в наушники для прослушивания музыки и подкастов через Bluetooth со смартфона, с которым они сопряжены. А с помощью встроенных микрофонов можно разговаривать по телефону.

Facebook выпускает смарт-очки совместно с Ray-Ban

О разрабатываемых компанией очках впервые было сообщено CNBC в 2019 году, но Facebook вряд ли можно назвать пионером на этом поприще. Напомним, Snap выпустила свои первые устройства Spectacles в 2016 г, а Google Glass так и вообще появились еще в 2013 г.

Очки Facebook Ray-Ban будут доступны в трех вариантах - Wayfarer, Round и Meteor. Пользователь сможет подобрать  как цвета оправы, так и линзы, включая солнечные, рецептурные, поляризованные, градиентные, переходные и прозрачные.

Зарядить эти очки можно с помощью комплектного чехла с портом USB-C.

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