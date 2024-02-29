Квартальний виторг НР впав на 4,4% до 13,2 млрд дол.

29 февраля 2024 г., 17:25

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Компанія HP Inc презентувала фінансові результати за підсумками першого кварталу 2024 фінансового року.

Виторг впав на 4,4% до 13,2 млрд дол. у річному вимірі, аналітики очікували 13,57 млрд дол.

Скоригований прибуток на акцію склав 81 цент в порівнянні з 75 центами в аналогічному кварталі минулого року. Це відповідало очікуванням аналітиків.

Чистий дохід від персональних систем склав 8,8 млрд дол. у цьому кварталі, що на 4% менше, ніж у минулому році. При цьому дохід від продажу споживчих ПК знизився на 1%, а від комерційних систем - на 5%. Однак загальна кількість відвантажених пристроїв зросла на 5%, причому у споживчому сегменті зростання на 10%, а у корпоративному - на 2%.

Доходи компанії від систем друку впали на 5% порівняно з минулим роком, до 4,4 млрд дол., причому продажі на споживчого напрямку знизилися на 22%, а на комерційному - на 12%. Загальна кількість одиниць проданого обладнання знизилася на 17%.

Чистий грошовий потік від операційної діяльності в першому кварталі склав 121 мільйон доларів.

HP виплатила дивіденди за квартал у розмірі 27,56 центів на акцію, тобто 300 мільйонів доларів. Компанія також викупила 16,7 млн. звичайних акцій на суму 500 млн дол.

Квартал завершено з 2,3 мільярдами доларів грошових коштів та їх еквівалентів.

"Наші результати за перший квартал відображають постійний прогрес у виконанні нашого плану "Готовність до майбутнього", - зазначив Енріке Лорес (Enrique Lores), президент і головний виконавчий директор HP. - Цього кварталу ми досягли значного зростання прибутків, і ми маємо всі можливості для прискорення темпів зростання в міру відновлення ринку".

У другому кварталі 2024 фінансового року HP очікує скоригований прибуток на акцію від 76 до 86 центів.

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