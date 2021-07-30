Квартальная выручка Samsung выросла на 20% до рекордных 55,56 млрд долл.

30 июля 2021 г., 14:35

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Samsung Electronics объявила финансовые результаты второго квартала, завершившегося 30 июня 2021 года.



Общая консолидированная выручка за отчетный период составила 63,67 трлн вон (55.56 млрд долл.), и оказалась на 20% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Кроме того этот показатель стал рекордным для второго квартала в истории компании.



Операционная прибыль выросла на 34% по сравнению с предыдущим кварталом и достигла 12,57 трлн вон (10.97 млрд долл.).



Как отмечается, рост обусловлен улучшением условий на рынке памяти, нормализацией операций на производстве полупроводников в Остине (штат Техас, США), а также тем, что эффективное управление цепочкой поставок помогло сохранить стабильной прибыльность подразделений по производству готовой продукции.



Направление производства полупроводников продемонстрировало существенный рост прибыли, поскольку поставки памяти превысили прогнозы, а рост цен был выше ожидаемого, при этом компания повысила свою конкурентоспособность по затратам. Прибыльность подразделения по производству дисплейных панелей увеличилась за счет разовой прибыли и повышения общих цен на данный тип компонентов.



Прибыльность мобильного подразделения снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено нехваткой комплектующих и перебаями в производстве, связанными с COVID-19. При этом подразделение продемонстрировало высокую рентабельность, поскольку компания задействовала свои глобальные возможности по управлению логистическими цепочками и улучшила структуру затрат и продолжило получать прибыль от планшетов и носимых устройств.



Во втором полугодии ожидаются благоприятные рыночные условия для направления по производству компонентов, и компания сосредоточится на укреплении лидерства в области продуктов и технологий. В сегменте смартфонов и бытовой электроники Samsung намерена поддерживать стабильную прибыльность за счет укрепления лидерства в премиальной категории.



В сегменте памяти ожидается постоянный рост спроса на продукцию для серверов и мобильных устройств, и компания ускорит переход на 15-нм DRAM и V-NAND 6-го поколения, а также расширит применение процесса литографии в глубоком ультрафиолете (EUV) в производстве DRAM. Ожидается, что спрос на ключевые продукты СБИС будет повышаться по мере выхода на рынок новых смартфонов, а рост подразделения производства полупроводников увеличится за счет расширения производственных мощностей на линии S5 в Пхёнтхэке и корректировки ценообразования для продолжения цикла инвестиций в будущем.



Для подразделения производства панелей отображения информации прогнозируется улучшение, обусловленное ситуацией на рынке экраном для мобильных устройств, поскольку основные заказчики выпустят новые флагманские модели. В результате Samsung сконцентрируется на завершении подготовки к массовому производству дисплеев на квантовых точках (QD), чтобы приступить к поставкам в течение года.



По мобильному направлению Samsung намерена обеспечить высокую выручку и прибыль благодаря повышению конкурентоспособности линейки, выпуску новых складных моделей и расширению массового рынка 5G-смартфонов. Компания также продолжит увеличивать продажи продуктов экосистемы Galaxy. Сетевое подразделение будет способствовать росту выручки на ключевых рынках, в том числе в Северной Америке, и продолжит изучать новые возможности в Европе и других регионах.



Капитальные затраты компании во втором квартале достигли 13,6 трлн вон (11.86 млрд долл.), из которых 12,5 трлн было вложено в направление полупроводников и 0,6 трлн – в производство дисплеев. Общие капитальные затраты в первом полугодии составили 23,3 трлн вон (20.33 млрд долл.), в том числе 0,9 трлн вон на полупроводники и 1,4 трлн вон на панели отображения информации. Инвестиции в бизнес по производству памяти были направлены, прежде всего, на удовлетворение будущего спроса посредством расширения производственных мощностей и перехода на передовые техпроцессы. Вложения в производство полупроводников были направлены на расширение передовых процессов, таких как 5-нм литография в глубоком ультрафиолете.



Консолидированная выручка направления производства полупроводников во втором квартале составила 22,74 трлн вон (19.84 млрд долл.), а операционная прибыль – 6,93 трлн вон (6.048 млрд долл.).



Консолидированная выручка подразделения панелей отображения информации за второй квартал составила 6,87 трлн вон (5.995 млрд долл.), а операционная прибыль – 1,28 трлн вон (1.117 млрд долл.). Несмотря на слабую сезонность на рынке мобильных устройств, прибыль продемонстрировала поквартальное повышение, в первую очередь, за счет разового прироста, а также повышения средней цены продуктов.



Подразделение IT и мобильных коммуникаций получило консолидированную прибыль в размере 22,67 трлн вон (19.78 млрд долл.) и операционную на уровне 3,24 трлн вон (2.827 млрд долл.) во втором квартале.



Во втором квартале подразделение бытовой электроники, в состав которого входят направления визуальных дисплеев и цифровой бытовой техники, зафиксировало консолидированную выручку в размере 13,4 трлн вон (11.69 млрд долл.) и 1,06 трлн вон (925 млн долл.) операционной прибыли.

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