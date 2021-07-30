QNAP дополнила серию NAS TS-hx77XU моделями с 16 и 24 отсеками

30 июля 2021 г., 15:15

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Компания QNAP Systems вслед за выпуском моделей с 9 и 12 отсеками серии TS-hx77XU QuTS hero объявила о ее расширении, представив устройства с 16 и 24 отсеками для накопителей.



Модели TS-h1677XU-RP и TS-h2477XU-RP, разработанные для малого и среднего бизнеса, оснащены 8-ядерными процессорами AMD Ryzen 7 3700X, двумя портами 10GbE, слотами PCIe и резервным источником питания для обеспечения непрерывной работы. Как отмечается, используя усовершенствованную операционную систему QuTS hero на основе ZFS, оба NAS предоставляют критически важные для бизнеса функции и обеспечивают работу с емкостями до петабайтов.



«Используя преимущества по обеспечению целостности и надежности ZFS, новые модели обеспечивают идеальную основу для создания критически важных систем хранения больших данных», - заявил Джейсон Хсу (Jason Hsu), менеджер по продуктам QNAP. - «Эти решения также идеально сочетаются с управляемыми и неуправляемыми коммутаторами QNAP 10GbE для создания высокоскоростных, безопасных и масштабируемых сетевых сред без превышения бюджета».



TS-h1677XU-RP и TS-h2477XU-RP построены, как уже отмечалось, на базе мощного процессора AMD Ryzen 7 3700X с частотой 3,6 ГГц (Turbo Core 4,4 ГГц), поддерживают аппаратное ускорение шифрования AES-NI и позволяют установку до 128 ГБ оперативной памяти DDR4. Обе модели оснащены двумя портами 10GbE SFP + SmartNIC с поддержкой iSER, которые могут работать с кэшированием SSD для повышения производительности в операциях с блочным доступом и потенциала 10GbE для оптимизации виртуализации, обмена большими файлами, высокоскоростного резервного копирования/восстановления и редактирования/передачи мультимедиа. Возможности подключения также можно увеличить, установив различные PCIe-арты, в том числе сетевые карты 10/25 GbE для наращивания сетевых портов ввода-вывода, карты QM2 для добавления слотов M.2 SSD, модули Fibre Channel для хранилища SAN и карты расширения хранилища QXP.



Используемая QuTS Hero фокусируется на целостности данных и имеет возможности самовосстановления. Система предоставляет несколько конфигураций RAID с тройной четностью RAID и Triple Mirror для улучшения защиты данных. Мощные встроенные функции дедупликации, уплотнения и сжатия данных значительно сокращают общий объем хранилища, одновременно повышая производительность произвольной записи и срок службы SSD. Поддержка до 65 535 снимков обеспечивает комплексную защиту управления версиями снимков. Дополнительные функции оптимизации SSD включают объединение записи, TRIM и избыточное выделение ресурсов в пуле, чтобы помочь в достижении максимальной производительности и срока службы от инвестиций в SSD.



В App Center пользователи смогут найти различные приложения для дальнейшего расширения возможностей NAS: например, для размещения виртуальных машин и контейнеров, упрощения локального/удаленного/облачного резервного копирования. Также в наборе приложений имеются решения для резервного копирования для Google Workspace и Microsoft 365, централизованного резервного копирования виртуальных машин VMware и Hyper-V, для настройки шлюза облачного хранилища с целью развертывания гибридных облачных приложений и многое другое.

Представленные модели сопроводждаются гарантией на 3 года с возможностью еерасширения до 5 лет в течении 9 месяцев после покупки NAS.

Новинки будут доступны уже в августе: TS-h1677XU-RP-3700X-32G по цене 149 тыс. грн, а TS-h2477XU-RP-3700X-32G - 189 тыс грн.

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