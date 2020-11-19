Квартальная выручка Nvidia увеличилась до рекордных 4,7 млрд. долл.

19 ноября 2020 г., 16:55

Компания Nvidia отчиталась за третий квартал 2021 финансового года, закончившийся для нее 25 октября. С июля по сентябрь она сумела увеличить выручку на 57% в годовом сопоставлении – до 4,7 млрд. долл. Операционная прибыль производителя выросла на 51%, до 1,4 млрд. долл., а чистая прибыль – на 49% – до 1,34 млрд. долл.

Третий квартал оказался рекордным для направления геймерских продуктов Nvidia и решений для ЦОД. В первом случае выручка составила 2,27 млрд. долл., во втором – 1,9 млрд. долл. (рост на 162%). То есть фактически эти два направления и составляют львиную долю выручки Nvidia (4,17 млрд. долл. суммарно). Впрочем, остальные направления также показали рост.

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