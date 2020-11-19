Валерий Шляхов назначен главой представительства Avaya в Украине

19 ноября 2020 г., 17:48

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Компания Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявила о назначении Валерия Шляхова на должность главы представительства Avaya в Украине.

Как отмечается, в новой должности Валерий будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса компании в регионе.



Валерий Шляхов более 20 лет проработал в ИТ-индустрии, занимая руководящие должности в известных украинских и международных компаниях, возглавлял представительства IBM и Sun Microsystems в Украине. Валерий с отличием окончил Московский Авиационный Институт в 1994 году.



«В начале 2000-х я возглавлял в Украине представительство одной ведущей мировой ИТ-компании. С тех пор у меня к Украине особое отношение, я очень люблю эту страну, у меня много близких друзей и, конечно, успех в этом регионе для меня имеет особое значение. Я рад представить Валерия Шляхова на позиции нового руководителя украинского офиса Avaya. Валерий обладает богатой экспертизой и сильными управленческими навыками, которые, уверен, станут залогом дальнейших успехов Avaya в Украине и помогут достичь масштабных целей развития», прокомментировал назначение Александр Пархоменко, вице-президент Avaya в Северной Европе, Украине, СНГ и Израиле.

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