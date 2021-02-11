Голографические дисплеи появятся в автомобилях в 2022 году

11 февраля 2021 г., 15:31

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Шотландская Ceres Holographics объявила о стратегическом альянсе с одним из крупнейших производителей полимеров — германской компанией Covestro для коммерциализации её фотополимерных пленок Bayfol HX. Ceres использует их в голографических оптических элементах прозрачных автомобильных дисплеев нового поколения.

Bayfol HX — прозрачная тонкая пленка из светочувствительного фотополимера — идеально подходит для визуализации высокоэффективных объёмных голограмм. На сегодняшний день партнёры уже адаптировали её к конкретным требованиям этого приложения.

Прозрачный дисплей прямого обзора обеспечит водителям автомобилей и коммерческого транспорта, пассажирам и пешеходам более комфортные и безопасные условия езды с качеством, уровнем цен и объёмами производства, соответствующим запросам автоиндустрии.

Технология голографического прозрачного дисплея Ceres уже была успешно продемонстрирована в OEM-прототипах, где применялась для отображения полноцветной информации на переднем, боковых и заднем окнах автомобиля.

В настоящее время Ceres участвует в программах вывода на рынок с несколькими мировыми автопроизводителями, предусматривающих начало выпуска в период с 2022 по 2025 гг.

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