Концепція Psion не вмирає

21 мая 2022 г., 16:05

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Повноцінна вбудована клавіатура, яка була свого часу характерною рисою перших кишенькових комп'ютерів, досі приваблює безліч користувачів.

Все ж таки закладені свого часу в надолонний комп'ютер Psion ідеї виявилися настільки прогресивні, що вони спонукають виробників досі випускати на їх базі смартфони. Так компанія Planet Computers слідом за випущеними у 2018 та 2020 рр. смартфонами Gemini та Cosmo Communicator, які повторюють конструкцію легендарного Psion, вирішила спробувати для своїх рішень формфактор слайдер та нещодавно представила модель Astro Slide 5G.

Оскільки в цій новинці використовується механічна клавіатура, власнику варто бути готовим до того, що йому доведеться мати справу з досить великим і громіздким, за нинішніми мірками, пристроєм. При габаритах 172,4 х76, 5х18, 7 мм його маса становить 325 грамів.



Формально Astro Slide 5G належить до категорії смартфонів, але оснащення моделі двома портами USB-C та аудіороз'ємом 3,5 мм свідчить про її близьку спорідненість із ноутбуками. Причому обидва порти USB-C можна використовувати для заряджання, підключення зовнішнього накопичувача та виведення відео. Втім, для двох останніх функцій необхідні перехідники: або USB-C/HDMI, або зовнішня док-станція, до оснащення якої входять два роз'єми USB 3.0 та по одному RJ-45 і USB-C. Зручно, що всі комунікаційні порти розміщені в клавіатурній частині пристрою, тоді як дисплей містить слот для SIM-карт і сканер відбитків.

Хоча Astro Slide 5G й оснащена камерою, але навряд чи вона привабить поціновувачів фотознімання, тому що до її складу входить лише один модуль із роздільною здатністю 48 Мп. А фронтальна підтримує роздільну здатність 13 Мп.



Оскільки конструкція слайдера дозволяє активно використовувати екран, він захищений міцним склом Gorilla Glass 3. Дисплей моделі з діагоналлю 6,39 дюйма побудований на базі AMOLED-матриці з роздільною здатністю FHD+ (2340x1080), що відповідає щільності зображення 403 ppi.

Вбудована механічна клавіатура, напевно, викличе симпатію у поціновувачів «поклацування» клавіш. До того вона оснащена підсвічуванням для роботи у темний час.

Апаратна платформа Astro Slide 5G включає чіп MediaTek Dimensity 800 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Є також 128 ГБ енергонезалежної пам'яті, яку можна наростити за допомогою картки пам'яті MicroSD. Можливо використовувати дві SIM-карти, підтримується і eSIM. Місткість акумулятора – 4000 мА*год, крім провідної зарядки він може поповнювати запас енергії також через бездротову ЗУ потужністю 10 Вт.

Операційна система моделі – Android 11, при цьому до набору програм входять звичні користувачам Symbian календар та поштовий клієнт.

Оскільки познайомитися живою з цим пристроєм не довелося, залишається лише заочно прикинути, наскільки може бути потрібне подібне рішення. Воно явно націлене на ділову сферу, де часто доводиться набирати досить великі тексти. З таким завданням віртуальна сенсорна клавіатура сучасного смартфона навряд чи впорається. А підключення зовнішньої передбачає створення мобільного робочого місця. Тоді як за допомогою Astro Slide 5G це можливо на ходу. Ось тільки розплачуватись за це доведеться громіздкістю та збільшеною вагою. А що ви думаєте щодо такого рішення? Чи відповідає воно вашому стилю роботи?

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист