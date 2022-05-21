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Тимур Ягофаров

Концепція Psion не вмирає

21 мая 2022 г., 16:05
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Повноцінна вбудована клавіатура, яка була свого часу характерною рисою перших кишенькових комп'ютерів, досі приваблює безліч користувачів.

Все ж таки закладені свого часу в надолонний комп'ютер Psion ідеї виявилися настільки прогресивні, що вони спонукають виробників досі випускати на їх базі смартфони. Так компанія Planet Computers слідом за випущеними у 2018 та 2020 рр. смартфонами Gemini та Cosmo Communicator, які повторюють конструкцію легендарного Psion, вирішила спробувати для своїх рішень формфактор слайдер та нещодавно представила модель Astro Slide 5G.

Концепція Psion не вмирає

Оскільки в цій новинці використовується механічна клавіатура, власнику варто бути готовим до того, що йому доведеться мати справу з досить великим і громіздким, за нинішніми мірками, пристроєм. При габаритах 172,4 х76, 5х18, 7 мм його маса становить 325 грамів.
Концепція Psion не вмирає
Формально Astro Slide 5G належить до категорії смартфонів, але оснащення моделі двома портами USB-C та аудіороз'ємом 3,5 мм свідчить про її близьку спорідненість із ноутбуками. Причому обидва порти USB-C можна використовувати для заряджання, підключення зовнішнього накопичувача та виведення відео. Втім, для двох останніх функцій необхідні перехідники: або USB-C/HDMI, або зовнішня док-станція, до оснащення якої входять два роз'єми USB 3.0 та по одному RJ-45 і USB-C. Зручно, що всі комунікаційні порти розміщені в клавіатурній частині пристрою, тоді як дисплей містить слот для SIM-карт і сканер відбитків.

Хоча Astro Slide 5G й оснащена камерою, але навряд чи вона привабить поціновувачів фотознімання, тому що до її складу входить лише один модуль із роздільною здатністю 48 Мп. А фронтальна підтримує роздільну здатність 13 Мп.
Концепція Psion не вмирає
Оскільки конструкція слайдера дозволяє активно використовувати екран, він захищений міцним склом Gorilla Glass 3. Дисплей моделі з діагоналлю 6,39 дюйма побудований на базі AMOLED-матриці з роздільною здатністю FHD+ (2340x1080), що відповідає щільності зображення 403 ppi.

Вбудована механічна клавіатура, напевно, викличе симпатію у поціновувачів «поклацування» клавіш. До того вона оснащена підсвічуванням для роботи у темний час.

Апаратна платформа Astro Slide 5G включає чіп MediaTek Dimensity 800 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Є також 128 ГБ енергонезалежної пам'яті, яку можна наростити за допомогою картки пам'яті MicroSD. Можливо використовувати дві SIM-карти, підтримується і eSIM. Місткість акумулятора – 4000 мА*год, крім провідної зарядки він може поповнювати запас енергії також через бездротову ЗУ потужністю 10 Вт.

Операційна система моделі – Android 11, при цьому до набору програм входять звичні користувачам Symbian календар та поштовий клієнт.

Оскільки познайомитися живою з цим пристроєм не довелося, залишається лише заочно прикинути, наскільки може бути потрібне подібне рішення. Воно явно націлене на ділову сферу, де часто доводиться набирати досить великі тексти. З таким завданням віртуальна сенсорна клавіатура сучасного смартфона навряд чи впорається. А підключення зовнішньої передбачає створення мобільного робочого місця. Тоді як за допомогою Astro Slide 5G це можливо на ходу. Ось тільки розплачуватись за це доведеться громіздкістю та збільшеною вагою. А що ви думаєте щодо такого рішення? Чи відповідає воно вашому стилю роботи?

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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