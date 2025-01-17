Комерційним директором ELKO Ukraine призначено Сергія Бондаренка

17 января 2025 г., 11:35

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Компанія ELKO Ukraine оголошує про призначення Сергія Бондаренка на посаду комерційного директора. Це рішення спрямоване на посилення розвитку компанії в умовах поточної економічної ситуації та на пошук нових можливостей для зростання та інновацій.

Сергій Бондаренко має багаторічний досвід у бізнесі та управлінні. Працював на посаді регіонального менеджера компанії Samsung, керував розвитком продуктових категорій у компаніях Антошка, Comfy та Фокстрот, а також обіймав посади комерційного директора та директора національного ритейлера побутової техніки та електроніки Цитрус. Його досвід охоплює управління категоріями товарів, розвиток брендів і стратегічне управління в умовах дистриб’юції та роздрібної торгівлі.

Перед Сергієм Бондаренком стоять важливі задачі, серед яких – зміцнення відносин з партнерами, розширення портфеля брендів і оптимізація бізнес-процесів. Також він планує вдосконалити внутрішні процеси компанії та адаптувати стратегію до ринкових змін за допомогою інновацій та пошуку нових можливостей для зростання.

Олександр Залужний, який обіймав посаду комерційного директора раніше, зосередиться на розвитку відділу продажу компанії на посаді його керівника.

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