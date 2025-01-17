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Рішення Snowflake дозволяє суттєво знизити витрати на розробку GenAI

17 января 2025 г., 12:25
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У четвер компанія Snowflake представила нові можливості оптимізації великих мовних моделей Meta Llama з допомогою SwiftKV, що дозволяють підвищити продуктивність і знизити вартість розробки.
 
Snowflake вперше представила SwiftKV в грудні і зробила його відкритим кодом. Це інструмент, який знижує обчислювальну потужність, необхідну для запуску великих мовних моделей (LLM), що лежать в основі додатків генеративного АІ. 
 
За словами Snowflake, вдалося підвищити продуктивність виведення LLM - кількість тексту, яку модель може створити за певний проміжок часу - на 50%. 
 
Моделі Llama 3.3 70B і Llama 3.1 405B, інтегровані зі SwiftKV - Snowflake-Llama-3.3-70B і Snowflake-Llama-3.1-405B - тепер доступні для використання в Cortex AI, середовищі розробки компанії Snowflake.
 
Нагадаємо Snowflake, що базується в Бозмені (шт Монтана), є постачальником платформ для обробки даних та конкурує з Databricks.
 
Генеративний АІ має потенціал для трансформації бізнесу, роблячи працівників не лише розумнішими, а й ефективнішими. Однак розробка GenAI коштує дорого.
 
За даними Snowflake, завдяки підвищенню продуктивності LLM-висновків на 50%, витрати можуть бути знижені на 75% в порівнянні з використанням моделей Llama без SwiftKV.
 
Snowflake також розглядає можливість інтеграції SwiftKV з іншими LLM.
 
Крім того, дорожня карта Snowflake включає додавання можливостей, які полегшують розробку агентів і додатків АІ, використання як структурованих, так і неструктурованих даних, а також точне налаштування моделей для задоволення конкретних бізнес-потреб.
 

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