Kingston открыла корпоративным клиентам возможность заказывать SSD «индпошив»

19 ноября 2020 г., 13:45

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Компания Kingston Digital объявила об открытии для корпоративных клиентов глобального доступа к программе поставок кастомизированных твердотельных накопителей Design-In SSD, позволяющей оптимизировать операционные процессы проектировщиков, разработчиков, интеграторов и производителей устройств с накопителями SSD, а также снизить расходы на эксплуатацию таких устройств.

Программа Design-In SSD была создана Kingston Digital специально для корпоративных клиентов, которым необходимы: фиксированная спецификация и/или бортовое ПО; дополнительные форм-факторы, в т.ч. M.2 2242 и др.; управление проектированием и предварительная квалификация накопителя; модифицированное бортовое ПО с поддержкой заказанных клиентом специфических функций; нестандартный или малый объем SSD.

Основные устройства применения Design-In SSD – POS-терминалы и точки продаж, банкоматы и цифровые киоски, системы видеонаблюдения, дроны, медицинское оборудование, посылочные автоматы и зарядные станции, а также другое «умное оборудование», нуждающееся в накопителе для загрузки ОС и служебных приложений, а также для сбора и локального хранения данных.

В сравнении с традиционно используемыми в такого рода оборудовании HDD-накопителями, не содержащие подвижных элементов SSD гарантируют не только более высокую надежность в работе, но и обеспечивают снижение энергопотребления при производительности, до 20 раз превосходящей аналогичные показатели накопителей на магнитных дисках.

Твердотельные накопители, выпускаемые в рамках программы Design-In SSD, поставляются по запросам клиентов в различных форм-факторах, включая нестандартные и редко используемые, и с различными показателями емкости; доступны как PCIe NVMe, так и SATA SSD.

Все устройства, предлагаемые клиентам программы, построены с применением надежной флеш-памяти Kioxia и Intel на базе современных контроллеров с поддержкой полного пакета стандартных функций обслуживания флеш-памяти (включая выравнивание износа, сборку мусора и т.п.).

Помимо SSD с необходимыми характеристиками, клиенты программы получают и ускоренную техническую поддержку с прямым доступом к командам Kingston FAE. Кроме того, перед началом серийного производства накопителей, заказываемых в рамках Design-In SSD, возможна их предварительная квалификация на оборудовании заказчика, а также, при необходимости, координация компанией Kingston Digital поставок SSD контрактным производителям устройств.

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