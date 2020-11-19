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Семейство мониторов Philips E Line пополнилось двумя новыми моделями

19 ноября 2020 г., 14:25
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Семейство мониторов Philips E Line пополнилось двумя новыми моделями

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила две новые модели в линейке Philips E Line, предназначенные для игр на ПК: Philips 242E1GAEZ (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) и Philips 272E1GAEZ (диагональ 27 дюймов/68,6 см). Новинки оснащены регулируемой по высоте подставкой, которая обеспечивает максимальный комфорт при просмотре.

Мониторы Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ оснащены технологией AMD FreeSync Premium, которая гарантирует высокую частоту обновления, компенсирует низкую частоту кадров и обеспечивает минимальную задержку в каждой игровой сессии. Благодаря кадровой частоте 144 Гц и быстрому отклику 1 мс (MPRT), эти две модели обеспечивают динамичные картинки без задержек.

В устройствах используется технология Ultra Wide-Color, которая призвана обеспечивать широкий спектр цветов, что делает картинку более естественной, с природными оттенками зелёного, ярким красным и глубоким синим. Технология SmartContrast, с другой стороны, придаёт насыщенность чёрному цвету.

Мониторы Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ оснащены VA-матрицей, в которой используется усовершенствованная технология вертикальной ориентации с мультидоменной структурой, что обеспечивает очень широкий угол обзора 178°/178°. Тем, кому приходится проводить почти весь день перед экраном, помогут эргономичные функции: регулировка по высоте на 100 мм и наклон −5°/20° позволит найти наиболее удобное положение, а о защите глаз побеспокоятся технология Flicker-Free и режим LowBlue.

Мониторы Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ появятся в продаже в конце ноября по рекомендованной розничной цене 6499 и 9999 грн соответственно.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

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