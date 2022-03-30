Кібервійна об’єднала весь світ

30 марта 2022 г., 9:05

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На брифінгу в Медіацентрі «Україна» голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь розповів про сучасний стан кібербезпеки країни.

Юрій Щиголь зазначив, зараз триває перша кібервійна в історії людства. І у цій війні все ІТ-суспільство світу об’єдналося у своїй реакції на несправедливість і спроби знищення російськими військами нашої країни та робить усе можливе, щоб зупинити агресора.

Хоча Держспецзв’язку, як і інші державні органи, не причетна до кібератак, що здійснюються на російські об’єкти, ми розуміємо, що будь-які засоби, які послаблюють чи знищують ворога, можна розглядати як позитивний фактор для нашої країни. З інформаційних повідомлень ми бачимо, що однією з ключових цілей об’єднаної хакерської спільноти, яка протистоїть росії, є знищення військової інфраструктури, яка загрожує нашій державі.

«Наша служба відповідає за захист інформації, за кіберзахист. Напередодні війни ми об’єднали навколо себе найкращих ІТ-фахівців і фахівців із кіберзахисту, які зараз допомагають нам тримати українські інформаційні ресурси в безпеці. Українські ІТ-фахівці з усього світу швидко скооперувалися і вийшли на контакт з органами, які відповідають за кібербезпеку. Зараз вони, навіть у шкоду собі, відклавши роботу, допомагають країні», - зазначив Юрій Щиголь. Він також додав, що так само Україні допомагають усі провідні ІТ-компанії світу, серед яких такі гіганти, як Microsoft, Oracle.

Зараз нашим головним викликом є перемога над ворогом на всіх аренах боїв, в тому числі й у кіберпросторі. І допомогти цьому може кожен із нас, дотримуючись правил кібергігієни – не відкривати невідомих посилань, не завантажувати файлів, походження яких вам не зрозуміло, критично ставитися до всієї інформації, яка до вас надходить.

Підсумовуючи Юрій Щиголь закликав, якщо ви запідозрили, що ваш комп’ютер чи телефон працюють якось не так і могли бути атаковані – звертайтеся до Урядової команди реагування на надзвичайні комп’ютерні події CERT-UA, яка працює при Держспецзв’язку. Фахівці команди швидко нададуть консультацію та допоможуть захистити себе у кіберпросторі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист