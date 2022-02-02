Кібергрупа Armageddon атакує державні організації України інфікованими email

2 февраля 2022 г., 15:15

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Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA від суб’єкту координації (Кіберцентр Державної прикордонної служби України) отримано інформацію щодо розповсюдження, начебто, від імені ДП «Адміністрація морських портів України», електронних поштових повідомлень із вкладенням у вигляді RAR-архіву «порти АРК.rar». Атаку асоційовано з діяльністю групи Armageddon (відслідковується CERT-UA за ідентифікатором UAC-0010).

Згаданий RAR-архів містить шкідливі DOCX-документи «Щодо заходження суден під іноземним прапором в порти АР Крим на 27.01.2022.docx» і «Щодо заходження суден під державним прапором в порти АР Крим на 27.01.2022.docx», кожен з яких, у свою чергу, містить вбудовану URL-адресу.

У разі відкриття документів буде завантажено і відкрито DOC-файл з макросом. Останній забезпечить виконання шкідливого VBA-коду, що призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою GammaLoad. Це шкідлива програма, розроблена з використанням мови програмування VB Script; основний функціонал – ідентифікація комп’ютера (визначення%COMPUTERNAME% і%SYSTEMDRIVE%) і подальше завантаження та запуск додаткових шкідливих програм.

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