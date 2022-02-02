HP розширила лінійку ноутбуків Elite Dragonfly

2 февраля 2022 г., 16:01

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Компанія HP анонсувала ноутбук Elite Dragonfly G3 з операційною системою Windows 11.



Повідомляється, що цей пристрій дає можливість людям, що активно використовують мобільні пристрої, проводити кожну робочу зустріч максимально ефективно.



Ноутбук HP Elite Dragonfly G3 із діагоналлю 13,5 дюймів пропонує користувачам набагато краще співвідношення площі екрану та корпусу – 3:2.



Ноутбук оснащений процесорами Intel 12-го покоління.



Підкреслюється, що оснащений інструментами HP Presence, ноутбук Elite Dragonfly забезпечує винятковий досвід спільної роботи завдяки аудіосистемі від Bang & Olufsen, чотирьом окремим підсилювачам, які створюють повний ефект присутності. Крим того, технології HP Dynamic Voice Leveling та AI-шумопригнічення 2.0 автоматично оптимізують чіткість голосу i дозволяють покращити звук, щоб користувачів було чути навіть якщо вони в масках.



Використовуючи інтелектуальну зарядку, акумулятор запам'ятовує режими роботи для оптимізації енергоспоживання. До моделі інтегровано рішення HP Wolf Security for Business забезпечує надійний захист від шкідливих програм та хакерських атак.



Вага HP Elite Dragonfly G3 менш ніж 1 кг, він доступний у кольорах Slate Blue та Natural Silver.

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