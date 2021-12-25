Карлис Луцс, QNAP: «В Украине наш бизнес за последний год вырос на 30%»

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Сегодня у нас в гостях Карлис Луцс, региональный менеджер по развитию бизнеса QNAP в Балтике и СНГ. На разговор мы начали с вопроса о том, как повлияла и влияет пандемия на работу компании, специализирующейся на выпуске сетевых хранилищ (NAS). Кстати, название компании - QNAP - это аббревиатура Quality Network Appliance Provider.

Так совпало, что жесткие ограничения по командировкам в нашей компании были внедрены в Тайване, но не коснулись лично меня. Поэтому, несмотря на пандемию, в этом году удалось активно выступать на дистрибьюторских и партнерских мероприятиях в разных городах региона, который я курирую. При этом я был готов столкнутся с консервативным поведением партнёров по отношению к посещению мероприятий и назначению встреч. Но, наверное, со временем мы все привыкаем к новым условиям жизни и личностное общение ни что не может заменить. Признаюсь, в разрешенные периоды количество встреч и мероприятий было больше, чем до наступления covid-19. Мы очень активно развивали бизнес в последние полтора года, как раз в период, когда начались ограничения. Безусловно, сложившаяся ситуация наложила свой отпечаток на многие процессы - добавилась сложность в составлении прогнозов, обеспечении логистики, возник дефицит на многие компоненты. Но при этом появились новые возможности для компаний, активно работающих над поставками элементов ИТ-инфраструктур. Активный спрос на цифровизацию стимулировал многие направления ИТ-рынка и поднял востребованность действительно необходимых и работающих решений.

Как изменился спрос на предлагаемые вами системы в нашем регионе?

Прежде всего отмечу, что спрос уверено растет. Из года в год наш бизнес в странах бывшего СНГ в целом (кроме РФ, Беларуси и Казахстана, за развитие которых я не отвечаю) увеличивается в среднем на 50%. Мы традиционно развиваемся в двух ключевых направлениях – в проектном бизнесе и в продажах потребительских продуктов. По первому направлению основой является наша надежная и прозрачная регистрация проектов, а также стимулирование партнеров за их вклад в рост нашего совместного бизнеса. В потребительском сегменте мы смогли обеспечить стабильную доступность наших младших моделей на протяжении всего года, при этом цены на них для дистрибуторского канала практически не изменились даже в этих условиях.

Интересно также отметить, что во второй половине года наши основные конкуренты в определенном смысле начали копировать наши активности – как маркетинговые, так и, например, в контексте соглашений с новыми бизнес-партнёрами. Это всё подчеркивает то, что мы ещё в 2020-ом году выбрали правильную стратегию и запускаем оптимальные активности для развития нашего бизнеса и сегмента NAS/NVR в целом. Но и у конкурентов всегда можно чему-то научиться и моё личное пожелание на 2022 год – пусть конкуренты также создадут что-то такое, чему сможем поучиться и мы.

Какие из продуктов компании, которые вышли в 2021 г., вы могли бы особо отметить?

Глобально мы наблюдаем стремительный рост в развитие розницы и спрос со стороны этого сегмента. Например, одна из задач - подсчет количества покупателей в магазинах и отслеживание их поведения. В этом контексте наши инженеры ещё в начале года разработали приложение QVR Human, которое мы поставляем с нашими NVR-устройствами. Более того, эти системы получили также функциональность распознания лиц людей в масках, прикрывающий их рот и нос (решения QVR Face Link).

QNAP начал основательно развивать сегмент Ethernet коммутаторов и аксессуаров для заметного ускорения работы локальных сетей, соединяющих сервера с клиентскими устройствами. На сегодняшний день мы производим около 20 разных Layer 2 управляемых и неуправляемых коммутаторов, а так же 5 PoE-коммутаторов. В условиях сильной глобальной нехватки материалов для производства коммутаторов QNAP уверено выходит на рынки Украины и страны бывшего СНГ с этой продукцией.

Так же мы уверено продолжаем развивать продуктовую линейку NAS под названием «QuTS hero» - эти устройства построены на Z-файловой системе (ZFS). Они особенно актуальны для критически важных сред, где приоритетом является обеспечение максимально быстрого и эффективного сжатия бэкапов, а так же там, где важно предотвратить «тихие» повреждения жестких дисков и твердотельных накопителей. На сегодняшний день мы можем предложить Заказчику 15 разных NAS на базе ОС QuTS Hero и количество этих решений будет только расти.

Что ещё интересно – мы не побоялись выпустить первое TVS-устройство под задачи NVR, которое построено не на процессорах от Intel или AMD. Наша компания в этом году представила систему NVR TVS-675-8G, оснащенную 8-ми ядерным и 8-ми потоковым китайским процессором от Zhaoxin KaiXian. Это позволило предложить NVR по цене, которая на 70-80% ниже NAS, построенного на Intel Core i5.

А какие бы тренды вы отметили на мировом рынке в вашем сегменте?

Начнем с того факта, что СХД и бэкапы стали более уязвимыми, чем когда-либо. Интересное исследование представила компания Continuity в октябре. Оно показывает, что в современных СХД от А-брендов можно найти в среднем около 15 уязвимостей, из которых 3 представляют высокий или критически высокий риск, что подразумевает высокую вероятность взлома. В последнее время вирусы-вымогатели стали крайне прибыльным бизнесом, хотя этот тренд начался ещё когда биткоин начал набирать популярность в начале 2010-ых. Увы, глобальные кибервзломы не миновали и наши устройства - в апреле мы были атакованы вирусом-вымогателем Qlocker. Да, на изучение и создание решения ушло около 4-х дней, но наша команда успешно справилась с этой задачей и всем пострадавшим пользователям была предложена специальная инструкциа для самостоятельного восстановления данных, в крайне редких случаях наши инженеры подключались к этому процессы. И тут важно понимать – пострадали исключительно те устройства, прошивка которых не обновлялась месяцами, а то и годами. Тут нужно абсолютно отдавать себе отчет, если мы не будем обновлять свои устройства, то можем подвергнуться атаке в любой момент, и необходимо осознавать все риски. И еще важно понимать, что «на той стороне экрана» работают целые команды, имеющие необходимые знания, мотивацию и инструменты для взлома различных устройств. Когда речь идёт о взломах СХД – для всех это становится сверх чувствительной темой, так как речь идет о потери данных, зачастую очень критичных для бизнеса.

В контексте глобальных технологических трендов – необходимо также отметить актуальность использования гибридных СХД, которые предлагают пользователю как файловый сервер, так и хранилище объектов (object storage), и блочный storage. В действительности, пользователь, используя один интерфейс QNAP File Station может с легкостью управлять всеми вышеназванными типами хранения данных.

Так же хочу напомнить, что сегмент All-flash NAS уверено растет и согласно последним данным Mordor Intelligence его рост CAGR в ближайшие 5 лет составит 13,67%. Основные двигатели здесь – потребление меньшего количества энергии, высокая производительность, масштабируемость и удобство в использовании. Вместе с этим мы всё чаще встречаем All-flash NAS базирующиеся на NVMe накопителях. Например, наш TS-h2490FU поддерживает установку 24-х U.2 или M.2 накопителей и способен достигнуть более 650К IOPS.

И заключительный вопрос - о динамике продаж на нашем рынке и ваших планах?

В Украине наш бизнес за последний год вырос на 30% и потенциал, по нашим оценкам, имеется во всех сегментах, где мы работаем. Так что нам есть куда расти и мы шаг за шагом двигаемся вперед. Приятно отметить, что в проектном бизнесе мы не только занимаем лидирующее место, но получаем очень позитивный фидбек от наших партнеров разного уровня. Ведь бизнес делают люди и это здорово, если наш подход к бизнесу позволяет нам так же развивать отношения на персональном уровне. Я уверен, что мы сможем добиться лучших результатов и развить наш успех, поскольку спрос на наши решения будет только расти.

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