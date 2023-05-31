Капіталізація Nvidia досягла 1 трлн дол.

31 мая 2023 г., 11:35

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У вівторок Nvidia такі досягла порогу в 1 трильйон доларів ринкової вартості.

Ціна акцій компанії майже потроїлася менш ніж за вісім місяців, що пояснюється сплеском інтересу до штучного інтелекту після стрімкого розвитку генеративного AI.

З жовтня акції Nvidia зросли приблизно на 240%, значно випередивши індекс S&P 500. Зростання підняло вартість компанії вище, ніж у конкурентів, але деякі аналітики кажуть, що бум штучного інтелекту означає, що акції Nvidia все ще мають коштувати більше.

У вівторок акції компанії зросли на 5,7% та піднялися до 416 дол., що дало оцінку капіталізації у 1,026 млрд дол. Але слід додати, що до кінця дня показник впав до 989,3 млрд дол.

Лише чотири інші американські компанії наразі оцінюються у понад 1 трильйон доларів - Apple, Alphabet, Microsoft та Amazon.

«Ми вважаємо Nvidia найважливішою компанією на планеті в епоху, яка швидко змінюється в бік більшого розвитку можливостей штучного інтелекту», заявив Анджело Зіно (Angelo Zino), аналітик CFRA Research.

Найвищий ціновий орієнтир аналітиків оцінює Nvidia приблизно в 1,6 трильйона доларів, що дорівнює вартості Alphabet, материнської компанії Google.

Великі технологічні компанії змістили фокус на AI, сподіваючись, що ця технологія прискорить їх розвиток. І за даними аналітиків, комп’ютери, на яких працює генеративний AI використовують у 80% випадків GPU з саме від Nvidia.

Стрімкий успіх ChatGPT, що належить OpenAI, спонукав таких технологічних гігантів, як Alphabet і Microsoft, максимально використати можливості генеративного AI.

Nvidia на чолі з генеральним директором Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) за останні кілька років почала стрімко розвивати напрямок рішень для центрів обробки даних після того, як довгі роки була потужним виробником чипів для відеоігор.

Бізнес компанії стрімко розширився під час пандемії, коли ігрова індустрія злетіла, хмарні технології різко зросли, а криптоентузіасти звернулися до її чипів для майнінгу. Очікується, що ставка Хуана на AI сприятиме зростанню в найближчі місяці.

Попри захмарну оцінку, аналітики вважають, що бізнес Nvidia з виробництва AI-чіпів має потенціал для зростання, оскільки технологія генеративного AI все ще перебуває на стадії зародження, а її широке впровадження очікується в найближчі роки.

Лише минулого тижня акції Nvidia зросли приблизно на 25%, що спричинило ралі в акціях компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, і підштовхнуло до зростання інших виробників мікросхем.

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