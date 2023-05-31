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Everstake надала «Армії дронів» 500 FPV-дронів «Пегас»

31 мая 2023 г., 10:35
Як повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, українська блокчейн-компанія Everstake посилила «Армію дронів» надавші 500 БПЛА «Пегас». 

Безпілотники розподілили між 13 підрозділами Сил оборони України. Частина з них уже знищила десятки ворожих об’єктів. 

FPV-дрони — конкурентна перевага на полі бою. Вони наздоганяють та знищують майже будь-яку ціль. А найголовніше — зберігають життя наших воїнів, які бачать усі кроки росіян, перебуваючи в укритті. 

«Дякую Everstake за потужну підтримку Армії дронів. А також кожному, хто продовжує донатити через UNITED24 або на головному екрані Дії. Завдяки вам та підтримці відповідального бізнесу українська Армія дронів продовжує зростати», підкреслив Михайло Федоров.
 

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