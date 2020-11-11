Как на практике убедиться в преимуществах Nutanix

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Гиперконверентные решения считают наиболее перспективными для развития как крупных корпоративных ИТ-инфраструктур, так и для небольших предприятий. Но опытные CIO предпочитают не бросаться с ходу в «бурные воды», а проверить новую платформу на совместимость со своими приложениями. С недавних пор в нашей стране появилась такая возможность с помощью демо-кластера на базе программно-аппаратных решений Lenovo ThinkAgile под управлением ПО Nutanix.

Компания TN Engineering объявила о доступности демо-кластера включающего шесть узлов, созданного на базе серверов Lenovo ThinkAgile с использованием программных технологий Nutanix. Данный демо-кластер входит в число крупнейших в нашем регионе, поэтому мы решили познакомиться с этим решением и пообщались с архитекторами проектов TN Engineering Александром Коломийцем и Денисом Музыченко.

Александр Коломиец, Антон Толмачев и Денис Музыченко (слева направо) рассказали о проекте внедрения кластера на базе серверов Lenovo ThinkAgile с технологией Nutanix

Компания TN Engineering специализируется в сфере консалтинга, а также аудита и проектирования ИТ-систем. По мнению Александра Коломийца, в настоящее время украинский рынок находится на пороге кардинальных перемен, связанных с переходом на гиперконверентные технологии, которые позволяют наиболее эффективно развивать и управлять ИТ-инфраструктурами компаний вне зависимости от их масштаба. Для своих заказчиков эксперты TN Engineering рекомендуют переход на платформу Lenovo ThinkAgile HX и ПО Nutanix, как на лучшие в своем классе.

Александр Красин, региональный менеджер Nutanix, прокомментировал, что ныне широко используемые платформы виртуализации были созданы несколько десятков лет назад и имеют принципиальные ограничения по масштабируемости. Так например, невозможно наращивать емкость системы хранения данных без установки дополнительных контроллеров, а их число ограниченно. Однако в разработанной Nutanix архитектуре подобных ограничений нет. Поэтому имеет смысл переводить на нее ИТ-инфраструктуры предприятий уже сейчас и наращивать платформу по мере необходимости. Благо, делать это можно с помощью отличающихся по характеристикам узлов, что невозможно в случае конкурентов.

Денис Музыченко поделился своим опытом внедрения решений на базе Nutanix. Среди их ключевых преимуществ он отметил высокую оперативность этого процесса, которая зачастую исчисляется часами. Особенно это удобно в случае использования специализированных программно-аппаратных решений, к числу которых относится Lenovo ThinkAgile. Дело в том, что она поступает с уже подготовленным в заводских условиях образом используемого в Nutanix гипервизора Acropolis.

Немаловажным фактором является и возможность управления всеми ресурсами этой программно-определяемой платформы с единой консоли, отметил Денис Музыченко.

По замыслу TN Engineering, наиболее эффективным способом продвижения на рынке платформы Nutanix является ее живая демонстрация. Именно для этих целей и был создан демо-стенд в составе кластера из шести узлов Lenovo ThinkAgile. Его совокупные ресурсы включают 192 процессорных ядра, 768 ГБ оперативной памяти, 38,8 ТБ доступного для использования дискового пространства (при RF2), а также сетевую инфраструктуру 25GE.

Cовокупные ресурсы размещенного на площадке TN Engineering кластера включают 192 процессорных ядер, 768 ГБ оперативной памяти, 38,8 ТБ доступного для использования дискового пространства, а также сетевую инфраструктуру 25GE

Отвечая на вопрос о причине выбора именно этого решения, Александр Коломиец признался, что ключевым преимуществом данных серверов стала их надежность. Дело в том, что Lenovo гарантирует работоспособность своих серверов при эксплуатации в температурных условиях до 45°C. А значит, можно не только существенно сэкономить на их охлаждении, но и быть уверенным в безотказности аппаратной платформы.

Поскольку для большого числа заказчиков важно обеспечение катастрофо-устойчивости, для демонстрации такой возможности требуется смоделировать географически распределенный кластер. Для разворачивания платформы Nutanix необходимо как минимум три узла, поэтому демонстрация катастрофо-устойчивости выполняется путем разделения шести узлов на два отдельные кластера.

Выполняют с помощью стенда и сравнение производительности и функциональности платформы Nutanix с иными решениями. Это также позволяют имеющиеся аппаратные ресурсы.

На демо-стенде TN Engineering также можно убедиться в поддержке такой встроенной функциональности Nutanix, как миграция на эту платформу с других гипервизоров, включая VMware, с помощью доступного во всех редакциях ПО Nutanix инструмента Move.

Обсуждая вопрос о дальнейших планах, эксперты TN Engineering сообщили, что в ближайшее время будет завершена процедура получения статуса сертифицированного сервисного партнера , который позволит организовать на базе компании сервисный центр Nutanix. Дело в том, что одним из требований является наличие в штате двух сертифицированных инженеров уровня NCS C (Nutanix Certified Services Consultant). Для этого специалисты прошли продолжительное обучение и вскоре должны сдать строгие экзамены. Получение такого статуса позволит TN Engineering решать задачи по поддержке и разворачиванию в ИТ-инфраструктурах предприятий платформ на базе Nutanix.

На счету TN Engineering уже имеется ряд проектов, в числе которых и второй по масштабу в Украине, где одним из ключевых требований было обеспечение оперативного масштабирования.

Подводя итог обсуждения внедрения демо-центра технологии Nutanix в TN Engineering, Антон Толмачев, руководитель департамента Data Center Group в Lenovo Ukraine, отметил, что не только мировой, но и региональный опыт внедрения технологии Nutanix на платформе производителя показал высокую эффективность и быстрый возврат инвестиций. В активе Lenovo имеются крупнейшие в нашей стране кластеры Nutanix, работающие и в государственных органах, и в частном бизнесе. И появление демо-стенда в TN Engineering позволит ускорить процесс внедрения гиперконвергентных платформ в нашей стране.

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