Итоги недели: SuperCluster от Meta; Nvidia отступает Arm; 123,9 млрд долл. в квартал у Apple; активы Watson Health уже вне IBM; 5 тысяч кубитов для EC

31 января 2022 г., 3:50

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Одно из событий, которое привлекло наибольшее внимание на уходящей неделе - запуск AI Research SuperCluster, который должен стать самым быстрым суперкомпьютером.

Meta Platforms, в прошлом Facebook, представила вычислительный комплекс, который нацелен на решение множества задач, использующих большие модели машинного обучения с миллиардами параметров. RSC должен сыграть фундаментальную роль в развитии так называемой метавселенной, объявленной компанией ранее. Чтобы реализовать все преимущества самоконтролируемого обучения и моделей на основе «трансформеров» Meta потребуется обучать все более сложные и адаптируемые модели ИИ, а это означает, что для этого нужно будет обрабатывать гораздо больше данных. RSC состоит на данный момент из 6080 графических процессоров Nvidia A100, объединенных в 760 Nvidia DGX A100, которые соединены высокоскоростной сетевой структурой Nvidia Quantum на базе InfiniBand. Плюс к этому платформа оснащена хранилищем 175 ПБ на основе массивов FlashArray от Pure Storage, 10 ПБ Pure Storage FlashBlade. а также 46 ПБ кэш-стораджа Altus от Penguin Computing. Такая конфигурация позволяет достичь производительности TF32 в 1895 петафлопс. Как отмечается, первые тесты RSC показали, что по сравнению с предыдущей вычислительной системой Meta, процессы в задачах компьютерного зрения обрабатываются до 20 раз быстрее. Теперь модель с десятками миллиардов параметров может завершить обучение за три недели, а не за девять, как было ранее. Но к середине этого года RSC станет еще мощнее, на втором этапе планируется подключить в общей сложности 16 тыс графических процессоров. Это должно обеспечить производительность в задачах ИИ на уровне 5 экзафлопс в операциях со смешанной точностью. Также Meta планирует расширить систему хранения RSC до экзабайта.

Тем временем Google, согласно некоторым источникам, формирует новую группу для изучения блокчейн и прочих родственных одноранговых технологий. Компания также недавно наняла бывшего исполнительного директора PayPal Арнольда Голдберга в рамках стратегии по расширению спектра финансовых услуг (включая криптовалюты), основанных на технологии блокчейн. Ранее Google всячески сторонилась криптовалют, да и всего связанного с блокчейн.

Уже упомянутая выше Nvidia, судя по всему, готовится отказаться от поглощения Arm. В отчете, подготовленном Bloomberg, говорится, компания сообщила некоторым партнерам, что не ожидает закрытия сделки. Кроме того, SoftBank якобы активизирует подготовку к первичному публичному размещению акций Arm. Напомню, сделка столкнулась с рядом нормативных препятствий, как в США, так и в Великобритании, ЕС, Китае.

Пока Nvidia готовит план с отступлением по Arm, компания Intel патентует транзистор для уровней детализации менее 2 нм. Заявка, оформленная от лица Intel Components Research Group, демонстрирует транзисторное устройство, полупроводниковые каналы которого расположены вертикально рядом с краями магистрали. Второй транзистор с таким же расположением каналов рядом с магистралью, размещён поверх первого транзистора. Это решение уменьшает зазор между n- и p-устройствами путем разделения их слоем диэлектрика, увеличивает эффективную ширину каналов и управляющий ток. Такая конструкция позволит Intel добавлять больше транзисторов на чип и улучшать скорость внутричиповых коммуникаций. Одним словом, компания не сидит сложа руки.

Intel на днях также сообщила о рекордной квартальной выручки в 19,5 млрд долл. Бизнес центров обработки данных вырос на 20% до 7,3 млрд долл. Правда, выручка подразделения Client Computing Group, включающая чипы для персональных компьютеров, снизилась на 7% до 10,1 млрд долл. Спрос на процессоры для настольных ПК вырос в годовом сравнении на 7%, а вот на мобильные чипы упал на 26%. В целом же по итогам 2021 г. компания получила также рекордные 74,7 млрд долл.

Рекордный квартал был и у Apple, доход за квартал вырос на 11% до 123,9 млрд долл. Продажи Apple iPhone выросли на 9% до 71,63 млрд долл. Сервисы принесли 19,5 млрд долл., что на 24% больше, чем было год назад. Системы Mac продавались очень хорошо - здесь отмечен рост на 25% до 10,85 млрд долл. Хоть реализация iPad и упала на 14%, но до 7,25 млрд долларов. Из всех глобальных рынков больше всего продажи Apple выросли в Китае - на 21% до 25,8 млрд долл.

Консолидированная выручка за прошедший квартал у Samsung Electronics составила также рекордное значение в - 63,63 млрд долл., а операционная прибыль достигла 11,53 млрд долл. За весь 2021 финансовый год компания зафиксировала выручку в размере 232,34 млрд долл., что является для корейского производителя новым историческим максимумом, при этом операционная прибыль составила 42,9 млрд долл.

Одни из лучших квартальных итогов показала Microsoft. Доход вырос на 20% до 51,73 млрд долл. против 50,88 млрд долл., которые прогнозировали биржевые эксперты. Чистая прибыль достигла 18,77 млрд долл., увеличившись в годовом сравнении на 21%. Направление Intelligent Cloud, которое включает Azure, GitHub и серверные решения, показало рост на 25,5% до 18,33 млрд долл. Направление Productivity and Business Processes, куда входят Office, Dynamics и сеть LinkedIn, показало рост выручки на 19% до 15,94 млрд долл. Доход подразделения More Personal Computing, куда входит Windows, выпускаемые Microsoft устройства, игровое направление, также заметно вырос - на 15,5% до 17,47 млрд долл.

За минувший квартал SAP получила 7,54 млрд евро, на облачные сервисы пришлось 2,61 млрд евро. Чистая прибыль выросла до 2,19 млрд евро с 2 млрд евро.

IBM представила свой первый квартальный финансовый отчет после обособления Kyndryl. Выручка компании выросла на 6,5% до16,7 млрд долл. Гибридные облака принесли 6,2 млрд долл., показав рост на 16%. Направление Software в четвертом квартале принесло доход в размере 7,3 млрд долл., продемонстрировав рост на 8,2%. Доход от консалтингового бизнеса IBM вырос на 13,1% до 4,7 млрд долл. В этой категории проекты, связанные с бизнес-трансформацией обеспечили прирост на 18%. Выручка консалтингового сегмента по направлению гибридного облака выросла на 31%. Продажи инфраструктурных решений зафиксированы на уровне 4,4 млрд долл., что на 0,2% меньше, чем год назад. По итогам всего 2021 года выручка IBM выросла до 57,35 млрд долл. (год назад было 55,18 млрд долл.), а чистая прибыль - до 5,74 млрд долл. (против 5,59 млрд долл годом ранее).

Также на уходящей неделе IBM сообщила о продаже активов Watson Health частному инвестору частной инвестиционной компании Francisco Partners. Как сообщал год назад WSJ, выручка направления Watson ежегодно достигает 1 млрд долл., при этом оно остается убыточным и компания начала поиск покупателя на него. IBM и Francisco Partners не раскрывают детали сделки. Последняя также приобретает ряд программных продуктов для обработки медицинских изображений, а также направления Clinical Development, Social Program Management и линейку решений Micromedex. Сделка также охватывает MarketScan, специальный набор данных. Компания продолжит развивать направление IBM Watson в рамках более широких задач, связанных с ИИ, а также будет поддерживать своих клиентов и партнеров из индустрии здравоохранения.

Также стало известно, что Accenture фактически приобрела Interos, поставщика решений для обеспечения устойчивости бизнеса и безопасности цепочек поставок. Сделка, условия которой не раскрываются, заключена между Interos и венчурным подразделением Accenture Ventures. Разработанная Interos платформа использует технологии ИИ и машинного обучения для мониторинга и анализа проблем, возникающих в цепочках поставок. Мониторинг осуществляется в режиме реального времени по ряду категорий рисков, включая финансовые, операционные, управленческие, географические возможные киберугрозы. Данные мониторинга хранятся в облаке Operational Resilience Cloud, что позволяет анализировать более 30 млн уникальных записей, полученных из различных источников как от общедоступных, научных, так и правительственных и коммерческих датасетов.

Китай активно движется в космос. На днях появились сообщения о том, что местная GalaxySpace намерена создать сеть, конкурирующую со Starlink. Первая партия спутников широкополосной связи на низкой околоземной орбите (LEO) сошла со стапелей этой частной китайской компании. Подобно системам, развернутым SpaceX и OneWeb, компания GalaxySpace планирует создать сеть стандарта 5G, включающую до 1000 спутников связи. Планируется скорость загрузки выше 500 Мбит/с низкой задержкой, что должно стать важным преимуществом в некоторых требовательных приложениях, таких как финансовый трейдинг, например. В настоящее время Starlink предлагает около 110 Мбит/с. GalaxySpace заявила, что строительство суперзавода для выпуска спутников начнется в этом году, и это позволит еще больше снизить себестоимость систем и достичь уровня массового производства - не менее одного спутника в день.

Ну, и в заключение про квантовые вычисления. Система из более 5 тысяч кубитов выпущена компанией D-Wave Systems и установлена в суперкомпьютерном комплексе одного из крупнейших европейских центров междисциплинарных исследований, Forschungszentrum Jülich. Планируется, что она вместе с установленными рядом традиционными суперкомпьютерами будет доступна для исследователей в пределах всей Европы. Новая квантовая система стала уже вторым квантовым компьютером D-Wave в пользовательской инфраструктуре JUNIQ и первой в мире системой Advantage, расположенной за пределами штаб-квартиры компании в Канаде. Уже сегодня квантовая оптимизация широко востребована для эффективного управления транспортными потоками, финансового моделирования, профилактического здравоохранения, производства и т. д. Сообщается, что клиенты D-Wave уже разработали более 250 квантовых приложений. И это только начало!

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