Итоги недели: Windows 11 - осенью; Гелсингер взялся за структуру Intel; чипы Ampere появились в предложении Oracle Cloud Infrastructure; HPE решила приростать Determined AI; растущие хромбуки

Пожалуй, главное событие уходящей недели - презентация следующей версии Windows.

Компания Microsoft 24 июня, как и было запланировано, представила в онлайн-формате Windows 11. Интерфейс ОС радикально изменен - меню «Пуск» теперь размещено в центре и использует возможности облака и Microsoft 365. В Windows 11 появились новые функции - Snap Layouts, Snap Group и Desktops — для оптимизации пространство экрана. Благодаря функции Desktops, например, можно создавать отдельные пространства для каждой области задач и настраивать их по желанию. В новой Windows чат из Microsoft Teams уже интегрирован напрямую в панель задач. Кроме того представлен совершенно новый Microsoft Store. Помимо этого - приложения Android будут запускаться прямо в Windows. Обновление под новую ОС будет бесплатным для ПК, соответствующих требованиям, уже этой осенью.

Еще одна интересная новость от Microsoft - ее генеральный директор Сатья Наделла избран председателем совета директоров компании вместо Джона Томпсона (кстати, бывшего главы Symantec), который вошел в совет директоров компании в 2012 г., сменив Билла Гейтса на посту председателя двумя годами позже. В тот же день Наделла был назначен на пост СЕО Microsoft вместо Стива Баллмера. Как отмечают наблюдатели, это назначение отражает успех, которого Наделла добился за последние семь лет, поскольку фактически вновь вывел компанию в лидеры. Под руководством Наделлы капитализация Microsoft выросла более чем в 6 раз и на днях был достигнут очередной рекорд - 2 трлн долл.

О смене руководителей, правда, среднего звена высшего руководства объявила и Intel. Созданы две новые бизнес-единицы: Accelerated Computing Systems and Graphics Group и Software and Advanced Technology Group. В служебной записке новый CEO компании, Пэт Гелсингер, сообщил о планах разделить Intel Data Platform Group, один из самых весомых бизнесов компании по приносимому доходу, на два меньших подразделения. Software and Advanced Technology Group возглавит бывший технический директор VMware Грег Лавендер , а руководить Acclerated Computing Systems and Graphics Group станет Раджа Кодури. Стоит напомнить, что вице-президент Intel по стратегии GPU, Кодури ранее работал в Advanced Micro Devices и в Apple. Ник Маккеун, соучредитель стартапа Barefoot Networks, который Intel поглотила в 2019 г., до сих пор работал в компании по совместительству, но со следующего месяца возглавит Network and Edge Group — единую организацию, аккумулирующую в себе сетевые разработки Intel (Network Platforms Group), IoT Group и Connectivity Group. Лидер сетевых продуктов Intel, Сандра Ривера, возглавит новую группу Datacenter and AI. Она будет отвечать за серверные чипы Xeon и FPGA, а также осуществлять руководство всей стратегией Intel в области ИИ. Навин Шеной, который сейчас управляет бизнесом по производству чипов для ЦОД, поможет Ривьере с переходом, после чего, 26 июля покинет Intel. Он проработал в компании более 26 лет на различных руководящих должностях, включая пост главы группы Client Computing, выпускающей процессоры для ноутбуков. Intel испытывает огромное давление со стороны конкурентов. Корпорация Nvidia обошла её в сегменте ЦОД благодаря растущему значению ИИ в бизнес-приложениях. Кроме того, Intel уступила позиции в мобильных чипах Qualcomm и Arm в целом, а доминированию Intel на рынке чипов для ПК угрожает бурный рост AMD.

Упомянутая Qualcomm помимо прочего продолжает наращивать долю в сегменте baseband-процессоров. По данным Strategy Analytics, общая выручка участников рынка в первом квартале года здесь выросла на 27% "YoY", до 7,4 млрд долл. Пятерку ведущих чипмейкеров сформировали Qualcomm, MediaTek, Samsung LSI, Intel и Unisoc. Причем за Qualcomm безраздельное лидерство с долей рынка в 53%. Следом разместились MediaTek (25%) и Samsung (10%).

Тем временем GlobalFoundries, фактически третий в мире производитель в сегменте выпуска полупроводников под заказ (после TSMC и Samsung), объявил о намерении построить новый завод в Сингапуре, чтобы удовлетворить беспрецедентный глобальный спрос на чипы. Компания намерена вложить в это 4 млрд долл. GlobalFoundries уже располагает полупроводниковыми фабриками в США, Германии и Сингапуре. В числе ее заказчиков AMD, Qualcomm, Broadcom и еще несколько десятков крупных производителей компонент.

В продолжение процессорной темы - интересная новость пришла от Oracle, которая объявила, что новая вычислительная служба OCI Ampere A1 Compute стала доступна в Oracle Cloud Infrastructure. Теперь клиенты смогут запускать облачные и универсальные рабочие нагрузки на инстансах Arm с беспрецедентным соотношением цена\ качество – 1 цент за ядро в час. Как утверждается, это самая привлекательная в отрасли стоимость использования виртуальных машин с возможностью гибкого масштабирования в пределах от 1 до 80 ядер и от 1 до 64 ГБ ОЗУ. Стек разработки Oracle доступен на инстансах Ampere A1 для ряда платформ, включая Oracle Linux, Java, MySQL, GraalVM и сервис Oracle Container Engine для Kubernetes. «Инстансы Ampere в OCI – это прорыв для разработчиков, дающий возможность разработчикам протестировать платформу OCI Ampere A1 и получить опыт работы с первым cloud-native процессором, обеспечивающий предсказуемую производительность, масштабируемость и необходимую мощность, заявила Рене Джеймс, основатель, председатель и CEO Ampere Computing,

AWS давно уже экспериментирует с Arm и на этот раз от нее пришел другой анонс - компания представила средство визуальной разработки облачных приложений, сообщив о выходе инструмента Workflow Studio, который предлагается как элемент сервиса AWS Step Functions и использует платформу AWS Lambda. По мнению компании, новое решение окажется полезно не только для новичков, незнакомых с Step Functions, но и для опытных разработчиков.

Кроме того, Amazon Web Services объявила о расширении интеграционного партнёрства с Salesforce. Обе компании сотрудничают с 2016 года и имеют множество общих клиентов. AWS является предпочтительной публичной облачной платформой для Salesforce. Теперь Salesforce будет встраивать сервисы AWS для голоса, видео, искусственного интеллекта и машинного обучения в свои приложения для продаж, обслуживания и различных отраслей. Совместные клиенты смогут масштабировать при необходимости вычислительные ресурсы, хранилище и базу данных внутри Salesforce и использовать Amazon Connect, Amazon Redshift и AWS Lambda без написания кода или интеграции. Службы AWS будут доступны в инструментах разработки low code и с запуском по щелчку, выпущенных Salesforce одновременно с анонсом расширения партнёрства.

Между тем HPE заявила о приобретении Determined AI, стартапа, разрабатывающего платформу машинного обучения с открытым исходным кодом, упрощающую установку, настройку и управление рабочими станциями и кластерами для задач AI, причем как локально, так и в облаке.

На уходящей неделе Seagate Technology выпустила интеллектуальную систему хранения больших объемов данных, предназначенную для упрощения бесшовного управления данными и сокращения вмешательства человека в процессы макропериферии и ЦОД. Как отмечается, разработанная на платформе Seagate Exos 4U106 (12 Гбит/с) система Corvault предлагает доступность «пять девяток» (99,999%), помогая обеспечивать неизменно высокую надежность. Шасси максимальной плотности 4U вмещает 106 жестких дисков, занимая всего семь дюймов (18 см) в стойке.

Ну, и в заключение, про хромбуки. По данным StockApps, во многом благодаря образовательному сектору глобальные поставки этих устройств в первом квартале выросли на 276% в годовом сравнении до 12 млн устройств. Так тихой сапой… и безо всяких громких деклараций.

