Итоги недели: четвероногий Spot за 74,5 тыс долл.; DDoS 2,3 терабит в секунду; AWS Snowcone - облако в кармане; Huawei обошла Samsung

Tweet Лидерами по количеству новостей на уходящей неделе были Qualcomm и Amazon, с них и начнем. Qualcomm официально представила новый чип - Snapdragon 690, как отмечается, на 20% производительнее благодаря использованию ядер на базе Cortex-A77. Производительность графического блока выросла еще выше — на 60%, благодаря Adreno 619L. Новый чип поддерживает дисплеи с разрешением 1080р (с 120 Гц) и 1440р (с 60 Гц), а также камеры с разрешением до 192 Мп и с возможностью съемки видео в формате 4К HDR. Но куда более важны характеристики Snapdragon 690, связанные с поддержкой 5G, поскольку этот чип позиционируется как платформа для устройств среднего ценового диапазона (от 300 до 500 долл.). Поэтому новинка может сделать доступным сети пятого поколения для более широких масс. И о планах выпустить смартфоны на базе Snapdragon 690 уже заявили HMD (Nokia), LG, Motorola, Sharp и TCL. Устройства, вероятнее всего, появятся уже нынешней осенью. Следом за новостью про новый чип Qualcomm заявила о выпуске платформы Robotics RB5, которая включает аппаратные и программные компоненты, а также средства разработки. Отмечается, что достижения компании в области 5G и искусственного интеллекта предоставят производителям и разработчикам возможность создания энергоэффективных роботов и дронов следующего поколения. Qualcomm уже привлекла 20 «ранних последователей» и более 30 игроков экосистемы разрабатывают аппаратное и программное обеспечение, необходимое для реализации различных робототехнических проектов. Подчеркивается, что используемый в платформе процессор Qualcomm QRB5165 адаптирован для робототехнических приложений, его гетерогенная архитектура в сочетании с системой Qualcomm AI Engine обеспечивает производительность ИИ-вычислений 15 TOPS (Tera Operations Per Second). Партнер Qualcomm компания TDK обеспечит платформу сенсорными решениями мирового класса и аппаратными компонентами управления движением. Кстати, раз уж заговорили про роботов, стоит упомянуть еще одно важное событие, которое произошло на уходящей неделе. Boston Dynmics официально объявила о доступности в продаже своего четвероногого дрона Spot. Он будет предлагаться в специальном онлайн-магазине за 74500 долл., там же можно будет приобрести различные наборы дополнений к нему - дополнительные вычислительные блоки, датчики, расширенную поддержку и пр. Boston Dynamics разработала нынешнюю версию Spot в 2017 г., а в начале прошлого года компания начала предлагать этого робота для коммерческого использования в рамках различных специальных проектов. Стоит отметить, что Spot может проработать от заряда одного аккумулятора до полутора часов. Этот робот передвигаясь по «сложной» местности, развивает скорость до 5,76 км/ч и способен работать в условиях от минус 20 С до плюс 45 С. Теперь перейдем к Amazon. В понедельник компания заявила, что арендует офис в 111 тыс. квадратных футов в Редмонде, штат Вашингтон, где расположена штаб-квартира Microsoft. В новом представительстве Amazon, которое планируется открыть в 2021 г., будет работать более 600 сотрудников, включая некоторые инженерные команды Amazon Web Services. Новый офис будет расположен чуть более чем в миле от другого запланированного объекта Amazon в Редмонде - научно-исследовательского центра Project Kuiper. Цель этого проекта, запущенного в апреле прошлого года, - вывод 3236 низкоорбитальных спутников для обеспечения высокоскоростного широкополосного соединения с низкой задержкой для необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых территорий. Несколькими днями позже Amazon объявила, что в середине февраля ей удалось остановить крупнейшую из когда-либо зарегистрированных атак методом распределённого отказа в обслуживании. Поток данных, сгенерированных ботнетом в этой DDoS-атаке достиг 2,3 терабит в секунду. В нападении на неназванного клиента AWS, заставившем компанию ввести для персонала AWS Shield 3-дневный режим повышенной готовности, были задействованы взломанные веб-серверы CLDAP. До сих пор крупнейшей считалась атака с объёмом DDoS-трафика 1,7 Тб/с, которую NETSCOUT Arbor блокировала в марте 2018 года. В ней использовалась сеть из скомпрометированных серверов Memcached. После этого массовые атаки DDoS, стали редкостью из-за согласованной работы Интернет-провайдеров, сетей доставки контента и других ведущих сетевых игроков над повышением безопасности уязвимых систем Memcached. На этой неделе была еще одна интересная новость от AWS — представлен наиболее миниатюрный представитель линейки устройств AWS Snow, предназначенных для физических вычислений на границе сети, хранения и переноса данных в облако из сред, не имеющих подключения к Интернету. AWS Snowcone содержит 8ТБ готовой к использованию памяти, имеет порты USB-C для питания и передачи данных и может работать от опциональной батареи. Вычислительные ресурсы — два центральных процессора и 4 ГБ оперативной памяти — достаточны для запуска экземпляров EC2 и для использования AWS IoT Greengrass. Устройство весит всего 2 кг и имеет габариты 22,86×15,24×7,62 см. Благодаря упрочненному корпусу устройство пригодно не только для применения в датацентрах, но и для транспортировки в сумках, автомобилях и даже с помощью дронов. Сценарии использования Snowcone включают миграцию данных, распространение контента, тактические граничные вычисления, IoT в системе здравоохранения, индустрии, транспортировке, логистике и в машинах с автономным управлением. Загруженные в Snowcone данные можно переносить на серверы AWS напрямую, после физической доставки устройства в ЦОД, либо по сети, с помощью AWS DataSync. На уходящей неделе состоялось три весьма интересных ноутбучных анонса. Компания Asus представила ZenBook 13 и ZenBook 14 – с диагональю экрана 13,3 дюйма и 14 дюймов соответственно. Новые модели, как отмечается, стали еще легче и тоньше, чем устройства предыдущего поколения. Вес ZenBook 13 составляет 1,07 кг. Подчеркивается, что при минимальной толщине корпуса (всего 13,9 мм для обеих моделей) в ноутбуках ZenBook 13 и ZenBook 14 реализован полный набор портов ввода/вывода. Встроенный аккумулятор способен обеспечить до 22 часов автономной работы. Xiaomi официально представила Mi NoteBook 14 на базе чипов Intel 10-го поколения. Масса Mi NoteBook 14 - 1,5 кг, а версии Horizon Edition - 1,35 кг. В базовой конфигурации новинка будет стоить на рынке Китая около 555 долл. Еще один важный анонс - ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 5G на базе Qualcomm Snapdragon стал доступен в сети оператора Verizon. Цена, конечно, не для широких масс - 1400 долл. Но само по себе событие знаковое — очередной виток Windows-устройств на базе архитектуры ARM. Посмотрим, чем все закончится на этот раз. Тем временем, Huawei похоже обошла Samsung по продажам смартфонов. Согласно данным Counterpoint Research в апреле у китайского производителя доя 19%, у корейского — 17%. Несмотря на все козни госадминистрации США и разразившуюся пандемию, продажи Huawei выросли на 6%, тогда как у остальных игроков в сегменте они снизились. Причем, у других китайских производителей, таких как Vivo, Oppo, Xiaomi показатели сократились почти на треть. А вот у Apple, похоже, начались проблемы в Европе — намечена антиконкурентная проверка практик App Store и Apple Pay. Одно расследование должно установить, не нарушают ли политики Apple Store правила конкуренции ЕС. Оно инициировано жалобами, поступившими от Spotify и Rakuten. Первая утверждает, что Apple использует App Store, чтобы подавлять инновации и ограничить выбор потребителей в пользу своего собственного сервиса Apple Music. Rakuten направила аналогичную жалобу в ЕС ранее в этом году, заявив, что Apple для лучшего продвижения своей службы Apple Books облагает комиссией 30% цифровые книги, продаваемые через App Store. Другое расследование вызвано подозрениями, что система электронных платежей Apple Pay может нарушать правила честной конкуренции Евросоюза. В частности, Apple вменяется в вину то, что она ограничила доступ к функциональности NFC устройств iPhone и Apple Watch, из-за чего банки и другие провайдеры финансовых услуг не могут интегрировать функцию NFC-платежей в свои собственные приложения. Oracle объявила финансовые результаты четвертого квартала и всего 2020 финансового года. Совокупные квартальные доходы составили 10,4 млрд долл., что на 6% меньше в годовом исчислении. Операционная прибыль Oracle в четвертом квартале, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 1% в годовом сравнении до 4,3 млрд долл. Показатели могли бы быть лучше, но сказалась пандемия и отложенные проекты в ряде индустрий. За весь 2020 г. в целом доходы компании составили 39,1 млрд долл., что на 1% меньше в годовом сравнении и неизменно при расчете в постоянной валюте. Радует только то, что поступления от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов показали рост на 3% и достигли 27,4 млрд долл. Операционная прибыль за год составила 13,9 млрд долл. при норме операционной прибыли в 36%. Zoom, которую в последнее время активно поддерживает Oracle все же решила предложить сквозное шифрование всем пользователям и уже в июле. Microsoft, с начала года уже поглотившая не менее трёх компаний, сообщила о новом приобретении. Куплена базирующаяся в Северной Каролине фирма ADRM Software на протяжении трёх десятилетий помогающая предприятиям приводить к общему стандартному формату свои информационные активы. Модели данных, которые разрабатывает и продаёт ADRM, являются ключевым элементом аналитических проектов и многих других сценариев, предполагающий управление деловой информацией в крупных масштабах. Поглощение этой фирмы позволит Microsoft сделать эти модели доступными в Azure для своих клиентов из вертикальных рынков напрямую, без привлечения внешнего партнёра. Стоит отметить, что в феврале, Amazon Web Services купила DataRow, чьё ПО упрощает визуализацию данных в Amazon Redshift. В том же месяце Google объявила о приобретении Cornerstone Technology, помогающей предприятиям переносить приложения с мэйнфреймов в Google Cloud. Ну, и в завершение, новость из Университета Дюка, что в той же Северной Каролине. Тамошние исследователи разработали инструмент ИИ, который превращает размытые или зашумлённые изображения лица в убедительные и детализованные портреты. До сих пор было возможно масштабировать такие изображения в восемь раз от исходного разрешения, однако новый метод позволяет улучшить их в 64 раза. Вместо того, чтобы постепенно добавлять детали к картинке низкого разрешения, предложенный метод ищет среди сгенерированных искусственным интеллектом лиц (после снижения их разрешения) наилучшее соответствие заданному образу. В итоге получилась система, которая способна увеличить размер изображения лица с 16×16 до 1024×1024 пикселей за несколько секунд. При сравнении 1440 изображений, полученных различными методами масштабирования, к которому привлекли 40 человек, результаты группы Университета Дюка получили наивысший рейтинг, почти как фотографии реальных людей. Удивительное рядом!

