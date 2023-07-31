ІТ-гіганти маркуватимуть AI-контент

31 июля 2023 г., 16:35

Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft і OpenAI сходили до Білого Дому на зустріч із Байденом і погодилися добровільно дотримуватися нових стандартів безпеки в розвитку AI. Великої кількості деталей, у чому полягатимуть ці стандарти, не повідомляється. Відомо, що компанії зобов'язалися тестувати свої продукти на предмет безпеки, маркувати водяними знаками контент, згенерований AI тощо.

Насправді завдання такої угоди полягає в тому, щоб почати діалог і запобігти спробам уряду порегулювати по-своєму. Утім, ідеться також про майбутній указ президента США, який розпочне регулювання сфери. І, зокрема, запропонує заходи для вирішення однієї з суттєвих проблем – як забезпечити дотримання цих заходів тими, хто добровільно регулюватися не погодиться, наприклад, китайськими компаніями.

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