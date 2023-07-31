 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

ІТ-гіганти маркуватимуть AI-контент

31 июля 2023 г., 16:35

Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft і OpenAI сходили до Білого Дому на зустріч із Байденом і погодилися добровільно дотримуватися нових стандартів безпеки в розвитку AI. Великої кількості деталей, у чому полягатимуть ці стандарти, не повідомляється. Відомо, що компанії зобов'язалися тестувати свої продукти на предмет безпеки, маркувати водяними знаками контент, згенерований AI тощо.

Насправді завдання такої угоди полягає в тому, щоб почати діалог і запобігти спробам уряду порегулювати по-своєму. Утім, ідеться також про майбутній указ президента США, який розпочне регулювання сфери. І, зокрема, запропонує заходи для вирішення однієї з суттєвих проблем – як забезпечити дотримання цих заходів тими, хто добровільно регулюватися не погодиться, наприклад, китайськими компаніями.

ІТ-гіганти маркуватимуть AI-контент

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  