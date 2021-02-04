Обновленная платформа Qualcomm Snapdragon Ride повысит безопасность автомобильных систем

4 февраля 2021 г., 16:31

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Компания Qualcomm Technologies объявила о расширении платформы Qualcomm Snapdragon Ride.



Отмечается, что новые однокристальные системы с повышенной безопасностью уровня D (ASIL-D) для автомобильной отрасли позволят достигнуть необходимой гибкости при использовании единственной SoC. При этом в числе решаемых задач создание систем помощи при вождении (ADAS) по программе New Car Assessment Program (NCAP) Уровня 1 и систем автоматизации Уровня 2, а также повышение производительности ускорителей искусственного интеллекта в связке с ADAS SoC вплоть до Уровня 4 автоматизации.



Подобные системы SoC решают вопрос с растущей сложностью и потребностями в дополнительной вычислительной мощности в сегменте автомобилестроения с учетом развития зональной электронно-электрической архитектуры, и выступают в качестве гомогенного решения, выполняющего функции центрального узла для высокопроизводительных вычислений, машинного зрения, искусственного интеллекта и обработки данных от множества датчиков с соблюдением самых строгих стандартов автомобильной безопасности.



Интегрированные в SoC возможности Qualcomm Car-to-Cloud Soft-SKU наделяют автопроизводителей возможностью обновления функционала и наращиванию производительности даже после продажи автомобиля за счет беспроводных обновлений «по воздуху» (OTA).



С добавлением новых систем SoC, система Snapdragon Ride обеспечивает поддержку спектра функций ADAS/AD, начиная с устанавливаемых на ветровом стекле решений NCAP ADAS (Уровень 1) и заканчивая системами активной безопасности с автоматическим срабатыванием в определенных условиях (Уровень 2/2+), а также полностью автономными системами вождения (Уровень 4).



По уверению производителя портфель Snapdragon Ride включает одни из самых передовых, масштабируемых SoC-систем настраиваемого автоматизированного вождения для автомобильной отрасли, построенных на базе 5 нм техпроцесса. Они не только рассчитаны на автопроизводителей и поставщиков 1-го уровня , которые с их помощью смогут создавать решения с эффективным потреблением энергии и выделением тепла, но и предлагают альтернативные подходы к персональной настройке, закладывая одновременно фундамент для развития следующего поколения автомобильных архитектур. На данный момент Snapdragon Ride допускает масштабирование в диапазоне от 10 триллионов операций в секунду (TOPS) для крепящихся на лобовом стекле камер ADAS с потреблением менее 5 Вт, до 700 TOPS для полностью автоматизированных решений по управлению автомобилем.



Особо подчеркивается и то, что Snapdragon Ride обладает открытой программируемой структурой, которая позволяет автопроизводителям и поставщикам 1-го уровня индивидуально настраивать платформу под свои требования для сбора данных с камер, сочетания различных датчиков, применения политики вождения, автоматической парковки, отслеживания состояния водителя и многого другого. Чтобы ускорить внедрение передовых решений ADAS/AD, Snapdragon Ride продолжает расширять свою программную экосистему с подключением различных проверенных и занимающих ведущие позиции комплектов для визуального восприятия, парковки и отслеживания состояния водителя. Предполагается, что такие SoC предоставят автопроизводителям и поставщикам 1-го уровня возможность выбрать один или сразу несколько таких комплексов на базе Snapdragon Ride.



Основанные на Snapdragon Ride системы SoC и платформы Accelerator L2+ / L4 уже доступны, и начало их использования в составе автомобилей ожидается с 2022 года. Системы Snapdragon Ride SoC для NCAP L2+ с интегрированными программными комплектами запланированы к внесению в программу производства с 2024 года.

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