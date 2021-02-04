Выручка Lenovo за третий квартал 2020 ф.г. выросла на 22% и достигла 17,2 млрд. долл.

4 февраля 2021 г., 15:15

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Lenovo Group сообщает о рекордной выручке в третьем квартале 2020 финансового года (закончился 31 декабря), которая увеличилась на 22% в годовом сопоставлении и достигла 17,2 млрд. долл. Доход до уплаты налогов вырос на 52% и достиг 591 млн. долл. Чистая прибыль повысилась на 53% – до 395 млн. долл.

«2020 был сложным годом, который значительно изменил наш мир. Lenovo быстро отреагировала на требования рынка, новые тенденции в работе и образе жизни и достигла хороших результатов. Теперь, когда мы видим результаты инвестиций в трансформацию, мы продолжим развивать инновации, сервисы и продукты, внедрять «умные» технологии в разные сферы и обеспечивать устойчивое развитие», – говорит Ян Юаньцин (Yang Yuanging), глава совета директоров и генеральный директор Lenovo.

Выручка подразделения Intelligent Devices Group (IDG) увеличилась на 27% и достигла 14 млрд. долл. Группа PC and Smart Devices (PCSD) сообщает о рекордном доходе до налогообложения – 925 млн. долл., что на 35% больше прошлогоднего показателя, а также марже прибыли на уровне 6,6%.

Компания демонстрирует высокие показатели по регионам. Северная Америка показала рост в 60% год к году, а первое место по доле рынка впервые занял регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Азиатско-тихоокеанский регион повысил рентабельность до нового рекорда, а Китай увеличил поставки на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Бизнес-группа прогнозирует, что рынок ПК продолжит расти. Последние данные IDC подтвердили, что общий объем рынка в 2020 г. превысил 300 млн. единиц. В компании убеждены, что работа, обучение и развлечения из дома будут стимулировать клиентов минимизировать общее использование и выбирать одно устройство для каждого человека, соответственно спрос на ПК, планшеты и «умные» гаджеты будет расти.

Второе подразделение IDG, Mobile Business Group (MBG), сообщает о двузначном увеличении квартальной выручки. Компания не только восстановила рентабельность бизнес-направления, но и достигла самого высокого показателя с момента присоединения Motorola.

Подразделение Data Center Group (DCG) сообщает о рекордной выручке в 1,63 млрд. долл. Направление поставки облачных услуг Cloud Service Provider, предприятий, малого и среднего бизнеса показало рост в годовом исчислении. Выручка Enterprise and SMB business достигла 1 млрд. долл. – это самый высокий показатель за последние три года.

Подразделение Intelligent Transformation развивается – общая выручка по счетам от ПО и услуг выросла на 36%, показав новый рекорд – почти 1,4 млрд. долл., что составляет более 8% всего дохода Lenovo Group. Компания показала рост год к году в направлении добавленных услуг и ПО (Attached Service and Software), а также управляемых услуг (Managed Service) и решений (Solutions Services) почти на 26, 73 и 49% соответственно. Сервис «устройство как услуга» (Device-as-a-Service) показал двузначный рост (74%) в годовом исчислении. Кроме того, выручка сегмента электронной коммерции E-commerce выросла почти на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года.

Кроме того, компания Lenovo объявляет новую организационную структуру, разработанную для капитализации трансформации Lenovo Group за счет услуг. С 1 апреля Lenovo объединит команды по предоставлению услуг и решений, а также возможности всей компании, чтобы сформировать отдельную организацию – группу решений и услуг Solutions & Services Group. SSG будет способствовать преобразованию компании, предлагая дополнительные решения через «умные» вертикали, дополненные и управляемые услуги, а также «предложения как услуги», включая DaaS и Truscale.

Теперь бизнес Lenovo будет разделен на три основные направления, которые отвечают стратегии 3S: «умный» интернет вещей (Smart IoT), смарт-инфраструктура (Smart Infrastructure) и «умные» вертикали (Smart Verticals). С 1 апреля Lenovo Group получит следующую структуру:

IDG (Intelligent Devices Group) сфокусируется на Smart IoT;

ISG (Infrastructure Solutions Group, которая ранее была DCG (Data Center Group), ориентирована на Smart Infrastructure;

SSG (Solutions & Services Group) будет работать над Smart Verticals&Services.

На глобальном уровне IDG возглавит Лука Росси (Luca Rossi), который исполняет обязанности старшего вице-президента (SVP) и президента PCSD в регионе Европы, Ближнего Востока, Африки (EMEA) и Латинской Америки. ISG продолжит возглавлять Кирк Скауген (Kirk Skaugen). Недавно созданную глобальную группу Lenovo Solutions & Services Group (SSG) возглавит Кен Вонг (Ken Wong), который сейчас SVP и президент PCSD Азиатско-тихоокеанского региона.

Торговые организации Lenovo на рынках во всем мире поделят на подразделения по географическому признаку на китайский China Geo и «Международную организацию по продажам» International Sales Organization, что обеспечит больше синергии и эффективности между бизнес-группами. Первую возглавит Лю Цзюнь (Liu Jun) (сейчас EVP и Президент IDG в Китае), а вторую – Мэтью Зелински (Matt Zielinski), который сейчас SVP и президент PCSD региона Северной Америки. Все пять лидеров групп будут подчинены непосредственно Ян Юаньциню (Yang Yuanging) и будут заседать в исполнительном комитете Lenovo (LEC).

Джанфранко Ланчи (Gianfranco Lanci), корпоративный президент и главный операционный директор (СОО) Lenovo, объявил о планах покинуть компанию с сентября 2021 г. До этого времени он продолжит исполнять обязанности президента и СОО Lenovo Group и отвечать за глобальные деловые операции компании во всех бизнес-группах и торговых организациях.

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