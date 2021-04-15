Интерактивный диалоговый фреймворк искусственного интеллекта NVIDIA Jarvis стал доступен

15 апреля 2021 г., 11:35

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Компания NVIDIA объявила о доступности интерактивного диалогового фреймворка искусственного интеллекта Jarvis. Среди его преимуществ отмечается наличие предварительно обученных моделей глубокого обучения и программных инструментов, которые позволяют разработчикам адаптировать Jarvis для всех отраслей. Решение также позволяет легкое развертывание из любого облака на edge-устройства.

Фреймворк NVIDIA Jarvis предоставляет разработчикам современные предварительно обученные модели глубокого обучения и программные инструменты для создания интерактивных диалоговых служб ИИ, которые легко адаптировать для любой отрасли и области.

Благодаря тому, что каждый день генерируется море контента — миллиарды часов телефонных звонков, веб-встреч и потокового видеоконтента, модели NVIDIA Jarvis предлагают автоматическое распознавание речи высокой точности, а также понимание языка, переводы в реальном времени на разные языки и новые возможности преобразования текста в речь для создания разговорных агентов искусственного интеллекта.

Сообщается, что с помощью GPU-ускорения на выполнение речевого конвейера — прослушивание, понимание и создание ответа — уходит менее 100 миллисекунд. Его можно развернуть в облаке, в центре обработки данных или на edge-устройствах и оперативно масштабировать на миллионы пользователей.

Заявлено, что новые функции появятся во втором квартале в рамках программы открытого бета-тестирования NVIDIA Jarvis. Разработчики уже могут загрузить решение с сайта NGC.

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