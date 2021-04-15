Dell объявила об отделении активов VMware в рамках сделки на 9 млрд долл.

15 апреля 2021 г., 12:12

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Компания Dell Technologies официально объявила о намерении отделить активы VMware, которыми она владеет с момента покупки EMC в 2016 году.



Объявлено что обособление 81% акций VMware, пройдет в рамках создания двух автономных компании. Переход будет завершен в четвертом квартале нынешнего года.



Отмечается, что это позволит упростить структуру, поскольку, возможно, инвесторы оценивали акции обеих компаний ниже, чем они могли бы, из-за неопределенности, связанной со сложной организацией. Акции Dell выросли примерно на 9%, в то время как акции VMware укрепились на 1,6% в конце торгов.

«Благодаря отделению VMware мы ожидаем открыть дополнительные возможности роста для Dell Technologies, а также для VMware и получить значительную выгоду для заинтересованных сторон», - заявил Майкл Делл (Michael Dell) во время конференции по данной теме.



В рамках дополнительного проекта, о котором Dell сообщила в июле прошлого года, VMware распределит денежные дивиденды в размере от 11,5 до 12 млрд долл. среди акционеров.



Dell получит от 9,3 до 9,7 млрд долл. из этих дивидендов, что, по словам компании, поможет ей получить более высокий инвестиционный рейтинг и позволит погасить долг, который она постепенно сокращала с момента покупки EMC. Акционеры Dell получат около 0,44 акции VMware за каждую свою акцию.



Dell также конвертирует все свои акции VMware класса B в акции класса A, поэтому будет только один класс акций - более простое и понятное предложение для инвесторов. Во время телефонной конференции главный финансовый директор Dell Том Свит (Tom Sweet) заявил, что этот шаг даст компаниям право на участие в ключевых индексах, таких как S&P 500, и обеспечит лучшее размещение акций.



Свит также сказал, что Dell выплатит кредит в размере 4 млрд долл. до закрытия сделки, а задолженность VMware в размере 8 млрд долл. больше не будет частью долга Dell.

После завершения сделки Майкл Делл останется председателем правления VMware, а нынешний временный генеральный директор VMware Зейн Роу (Zane Rowe) продолжит занимать эту должность. Правление VMware также останется без изменений.



Dell также заявила, что две компании заключат коммерческое соглашение, которое «сохранит уникальные и дифференцированные подходы компаний к совместной разработке критически важных решений и согласованию продаж и маркетинговой деятельности». В частности, VMware продолжит использовать финансовые услуги Dell для клиентов для финансирования их «цифровых преобразований».

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