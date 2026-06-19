Intel призначила колишнього СЕО SK Hynix головою одного з напрямків свого виробництва

19 июня 2026 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Intel офіційно оголосила про призначення ветерана індустрії Сок Хі Лі (Seok-Hee Lee) на посаду виконавчого віцепрезидента підрозділу Intel Foundry.





Як повідомляється, новий топменеджер підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору Intel Ліп-Бу Тану (Lip-Bu Tan) та повністю очолить новостворений виділений бізнес-напрям, який відповідатиме за пакування (advanced packaging), системну інтеграцію, а також розробку й масове розгортання технологій фінального збирання чипів. На тлі цього призначення виконавчий віцепрезидент Навід Шахріарі (Navid Shahriari) оголосив про свій вихід на пенсію після 37 років успішної кар'єри в компанії.





Для Сок Хі Лі це призначення є фактичним поверненням у рідну компанію, де він починав кар'єру, пропрацювавши понад десять років на позиції інженера та менеджера з технологічних процесів, починаючи з 2000 року. Сок Хі Лі має фундаментальний академічний та виробничий бекграунд: після першого етапу роботи в Intel він обіймав посаду професора престижного Корейського провідного інституту науки і технологій (KAIST) - з 2010 до 2013 р. Згодом він перейшов у корпоративний сектор Південної Кореї, де здобув світове визнання як генеральний директор та президент другого за величиною виробника чипів пам'яті у світі - компанії SK Hynix. Там він пропрацював з 2013 до 2022 р. Саме під його керівництвом було закладено технологічний фундамент лідерства корейського виробника в сегменті високошвидкісної пам'яті (HBM) та проведено історичну багатомільярдну угоду з викупу бізнесу флеш-пам'яті (NAND) у самої Intel, після чого Лі певний час очолював раду директорів створеної дочірньої структури Solidigm. Його останнім місцем роботи перед камбеком в Intel була посада генерального директора компанії SK On, що спеціалізується на акумуляторних батареях.

У межах нової структури Intel Foundry компанія провела чітке розділення обов'язків між первинним та фінальним етапами виробництва напівпровідників. Поки Сок Хі Лі масштабуватиме технології пакування, інший виконавчий віцепрезидент Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran) повністю зосередиться на первинних процесах (front-end), які включають безпосереднє створення мікросхем на кремнієвих пластинах, прискоренні розгортання передових техпроцесів Intel 18A та Intel 14A, а також на взаємодії з клієнтами. Головним завданням для Сок Хі Лі на новій посаді генеральний директор Intel назвав виведення на ринок великих обсягів передових фірмових технологій тривимірного пакування, включаючи архітектури EMIB-T та HBI. Ці рішення є критично важливими для щільного об'єднання високопродуктивної логіки, пам'яті та мережевих компонентів в єдині обчислювальні системи для індустрії штучного інтелекту.





Призначення Сок Хі Лі на посаду голови напряму передового пакування відображає фундаментальну зміну парадигми в сучасній напівпровідниковій індустрії. Оскільки традиційне масштабування транзисторів за законом Мура наближається до своїх фізичних та економічних меж, ключовим фактором підвищення потужності ШІ-прискорювачів та центральних процесорів стає архітектура back-end процесів. Можливість ефективно об'єднати обчислювальний кристал, пам'ять високої пропускної здатності та мережеві інтерфейси в єдиний високощільний корпус визначає фінальну продуктивність системи. Залучаючи людину, яка вибудувала домінування корейської SK Hynix на ринку АІ-пам'яті, Intel отримує унікальну експертизу, необхідну для технологічного змагання з тайванською TSMC.





Цей крок також демонструє агресивну кадрову стратегію Intel під керівництвом антикризового генерального директора Ліп-Бу Тана. Компанія цілеспрямовано полює на провідні інженерні таланти, що підтверджується не лише наймом Сок Хі Лі, а й нещодавнім квітневим переходом топменеджера Шона Хана з підрозділу контрактного виробництва чипів Samsung. Компанія Intel створює диверсифіковану управлінську структуру: розділення фабричного бізнесу на фронтальні процеси літографії під керівництвом Наги Чандрасекарана та фінальне пакування під началом Сок Хі Лі дозволить усунути хронічні затримки виробництва, які роками переслідували компанію.





З комерційної та геополітичної точок зору, призначення є ідеальним таймінгом на тлі залучення Apple та Tesla як якірних замовників для майбутніх техпроцесів Intel. Забезпечення стабільного масового випуску складних чіплетних (багатокристальних) архітектур всередині США є критично важливим для виконання вимог адміністрації Дональда Трампа щодо національної технологічної автономії. Якщо Сок Хі Лі вдасться успішно масштабувати фірмові технології пакування EMIB-T до комерційних обсягів, Intel зможе запропонувати Apple, Nvidia та Tesla повний локальний цикл виробництва «під ключ», позбавивши їх потреби відправляти готові кремнієві пластини на фінальне пакування до Азії.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI