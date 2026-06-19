Новий безконтактний сенсор перекладає беззвучне мовлення в текст у реальному часі

19 июня 2026 г., 14:35

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У науковому журналі International Journal of Extreme Manufacturing опубліковано дослідження про створення натільного сенсора, який зчитує хімічний підпис людського дихання для миттєвого перекладу беззвучних рухів губ у текст. Пристрій, виготовлений на базі стандартних кремнієвих пластин, використовує мікроскопічну деревоподібну структуру для фіксації блискавичних змін вологості, що виникають, коли людина беззвучно вимовляє слова.



Завдяки поєднанню цього фізичного датчика з алгоритмами штучного інтелекту інженерам вдалося досягти феноменальної точності розпізнавання беззвучної мови - 98,51%. Цей прорив пропонує прямий і повністю незалежний спосіб комунікації для мільйонів людей у всьому світі, які втратили голос унаслідок раку гортані або важких неврологічних травм.



Досі для фіксації беззвучного мовлення пацієнтам доводилося обирати між двома недосконалими технологіями: контактними датчиками, які закріплюються безпосередньо на горлі, викликаючи фізичний дискомфорт, а звичайні мікрорухи м'язів постійно зміщують апаратуру, спотворюючи дані; або камери та ультразвук, що повністю усувають тілесний дискомфорт, проте вимагають масивного стаціонарного обладнання, яке приковує людину до однієї кімнати.



Моніторинг вологості подиху вважався перспективною мобільною та безконтактною альтернативою, але класичні датчики вологості впиралися у фізичний бар'єр. Їхні пласкі поверхні занадто довго утримували мікрокраплі води. Коли людина швидко вимовляла серію слів, волога не встигала випаровуватися, через що хімічні сигнали різних складів зливалися в нечитабельний масив даних.



Щоб ліквідувати цю «водну пробку», дослідники спроєктували суперадсорбуючий «наноліс». Бомбардуючи тонкий полімерний шар кисневою плазмою, вони висікли мікроскопічний ландшафт із вертикальних стовпчиків. Ця тривимірна архітектура діє як високопориста молекулярна губка, збільшуючи площу взаємодії з водою у 120 разів порівняно з пласкою плівкою.



Коли користувач беззвучно артикулює слово за кілька сантиметрів від пристрою, окремі склади виштовхують чітко дозовані мікропорції пари. Наноліс уловлює та вивільняє ці молекули води з неймовірною швидкістю: крапля повністю розтікається по матеріалу всього за 0,4 секунди. Таке миттєве фізичне очищення означає, що сенсор повністю зануляється до того, як надійде наступний склад. Це дозволяє обробляти складні мовні патерни за 0,57 секунди - швидше, ніж б'ється людське серце.



Унікальна особливість архітектури переводить розробку з розряду чистих експериментів у комерційно життєздатний продукт. Оскільки сенсори висікаються безпосередньо на 8-дюймових кремнієвих пластинах за допомогою стандартного промислового обладнання для виробництва мікрочипів, технологія позбавлена браку, притаманного старим методам (де хімічні розчини просто наносилися краплями на поверхню). Це відкриває шлях до надійного масового конвеєрного виробництва.



Ба більше, оскільки система аналізує хімічну вологість, а не акустичні хвилі, вона повністю ігнорує навколишній шум. Робоча точність залишається бездоганною навіть у гучних середовищах із рівнем акустичних перешкод до 79 децибелів.



Весь комплекс упакований у компактну Bluetooth-гарнітуру, яка безперешкодно передає розшифрований текст на екран мобільного телефона чи планшета. Наступним кроком команди стане розширення словникового запасу програмного забезпечення та перехід до клінічних випробувань на базі медичних центрів.

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