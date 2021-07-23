Innodisk представила SSD объемом 8 ТБ на основе 112-слойной памяти 3D TLC

23 июля 2021 г., 12:31

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Компания Innodisk объявила о запуске линейки твердотельных накопителей для коммерческого использования на основе 112-слойной памяти 3D TLC, обладающих, по ее заявлению, самой высокой в мире емкостью — до 8 ТБ. В линейку твердотельных накопителей на основе 112-слойной памяти входят серии SATA 3TG6-P и 3TE7, а также серии PCIe Gen3×4 и Gen4×4.

По сравнению с ранее использовавшейся технологией 96-слойной памяти, при которой максимальный объем хранилища достигал 2 ТБ, в новой серии PCIe Gen 4×4 на основе 112-слойной памяти емкость твердотельного накопителя U.2 увеличена до 8 ТБ, что является самым высоким показателем в отрасли. Емкость M.2 (P80) выросла до 4 ТБ. Помимо увеличения емкости решения на основе 112-слойной памяти работают быстрее: для серии PCIe Gen 4×4 заявлена скорость до 7500/6700 МБ/с (8 каналов) и 3800/3000 МБ/с (4 канала). Такое значительное повышение производительности согласуется с растущей популярностью AIoT- и 5G-решений, периферийных вычислений, глубокого обучения, интеллектуального видеонаблюдения и телемедицины, где критически важны скорость и большая емкость хранилищ.

Среди преимуществ новой серии SSD 3D TLC на основе 112-слойной памяти отмечается надежность. Так при разработке накопителей использовался двусторонний подход к коррекции ECC с помощью LDPC внутри страницы, а RAID между блоками обеспечивает двойной уровень защиты для большей безопасности данных. Последовательная и стабильная линейная производительность достигается за счет режима прямой записи, при котором падение производительности и WAF уменьшаются. Новая серия устройств компании Innodisk на основе 112-слойной памяти отличается усиленной защитой для большей безопасности данных — накопители поставляются с встроенными приложениями iDataGuard и iPowerGuard для обеспечения совместимости и защиты данных в среде с обособленным электроснабжением, гарантируя целостность данных при внезапном отключении питания.

Компания Innodisk планирует начать массовое производство твердотельных накопителей 3D TLC на основе 112-слойной памяти уже в третьем квартале 2021 года, сделав их доступными для клиентов по всему миру.

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